Επιλογές από το Τσάμπιονς Λιγκ

Το Αταλάντα – Κλαμπ Μπριζ (2-1) έγινε Over στο 87ο λεπτό χθες και πλήρωσε σε απόδοση 1,62. Επίσης, ήταν Over από το ημίχρονο και το Ατλέτικο – Άιντραχτ (5-1). Εδώ η τιμή ήταν 1,58. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται όπως και χθες από τη δεύτερη αγωνιστική της League Phase για το Τσάμπιονς Λιγκ.

ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ – ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ

Η Λεβερκούζεν (Γερμανία) έσωσε στο 91’ τον βαθμό στην Κοπεγχάγη (2-2) στην πρεμιέρα της League Phase. Έχει μόλις μία ήττα σε επτά αγώνες μέχρι τώρα στη σεζόν, σκοράροντας ακατάπαυστα. Από την άλλη, βέβαια, μία φορά διατήρησε το μηδέν στην άμυνα και ήταν στο Κύπελλο με την ερασιτεχνική Σόνενχοφ (4-0). Η Αϊντχόφεν (Ολλανδία) πάλι, διασύρθηκε 3-1 εντός έδρας από την άπειρη στην Ευρώπη Ουνιόν ντε Σιλουάζ την 1η αγωνιστική. Εξίσου βάζει και δέχεται γκολ εύκολα. Θα ποντάρουμε λοιπόν το G/G+Over, το οποίο έφερε η γηπεδούχος στους 6/7 φετινούς αγώνες της ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Η φιλοξενούμενη από την πλευρά της, μετράει 6/8 μέσα – έξω και 2/3 μακριά από τη βάση της. Επίσης, βρήκε δίχτυα στα 7/8 φετινά παιχνίδια και από δύο φορές και πάνω στα έξι από αυτά.

ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ – ΜΠΙΛΜΠΑΟ

Η Ντόρτμουντ (Γερμανία) έχει κάνει το τέλειο ξεκίνημα στη σεζόν, καθώς μετράει 5-2-0 σε πρωτάθλημα, Κύπελλο και Τσάμπιονς Λιγκ. Στην τρέχουσα διοργάνωση έφερε 4-4 με τη Γιουβέντους, την οποία κέρδιζε μέσα στο Τορίνο με 4-2 στο 86’! Δεν την επηρέασε η ισοπαλία, καθώς το περασμένο Σάββατο πέρασε με 2-0 από τη Μάιντζ. Στην έδρα της έχει 2/2 νίκες, αφού επικράτησε 3-0 της Ουνιόν Βερολίνου και 1-0 της Βόλφσμπουργκ. Η Μπιλμπάο (Ισπανία) από την πλευρά της, βρίσκεται σε… ελεύθερη πτώση με 0-1-4 στα τελευταία πέντε παιχνίδια της ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Στο Τσάμπιονς Λιγκ έχασε σχετικά εύκολα 2-0 από την Άρσεναλ. Δείχνει προς το παρόν να μην μπορεί να ανταπεξέλθει με επιτυχία και στις δύο διοργανώσεις και την περιμένει δύσκολο βράδυ στη Γερμανία.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

22.00 899 ΛΕΒΕΡΚΟΥΖΕΝ – ΑΪΝΤΧΟΦΕΝ G/G+OV 1,91

22.00 903 ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ – ΜΠΙΛΜΠΑΟ 1 1,80