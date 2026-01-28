Επιλογές από το Τσάμπιονς Λιγκ

Με ένα εύστοχο πέναλτι στο 91’ κέρδισε η Κέμπριτζ 1-0 τη Σριούσμπερι χθες. Ο «1» έδινε 1,64. Επίσης, η Κάρντιφ διέλυσε 4-0 την Μπάρνσλεϊ. Η νίκη της πλήρωνε 1,68. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται όλες από την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ.

ΑΪΝΤΡΑΧΤ – ΤΟΤΕΝΑΜ

Μονόπλευρο το κίνητρο στην αναμέτρηση, καθώς η Άιντραχτ έχει αποκλειστεί από τη συνέχεια της διοργάνωσης. Η Τότεναμ με νίκη θα περάσει απευθείας στη φάση των «16» χωρίς να την ενδιαφέρει τι θα γίνεται στα υπόλοιπα γήπεδα. Στην Πρέμιερ Λιγκ μπορεί να μην πηγαίνει καλά, αλλά στο Τσάμπιονς Λιγκ έχει 4/5 νίκες ανεξαρτήτως έδρας. Η γηπεδούχος από την άλλη… σέρνεται τόσο στην Μπουντεσλίγκα, όσο και στην τρέχουσα διοργάνωση. Επίσης, κατεβαίνει με υπηρεσιακό τεχνικό και απουσίες από τη μέση και μπροστά. Στηρίζουμε τη φιλοξενούμενη που έχει το κίνητρο.

ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ – ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ

Η Μάντσεστερ Σίτι χρειάζεται μόνο νίκη και συνδυασμό αποτελεσμάτων για να μπει στην οκτάδα, ενώ η Γαλατασαράι με «τρίποντο» θα συνεχίσει στην επόμενη φάση. Λογικά θα συμβεί αυτό και με ισοπαλία ή ήττα. Θα πάμε στο Ov 3,5 εδώ, διότι η αγγλική ομάδα πέρα από τους τρεις βαθμούς πρέπει να βάλει και πολλά γκολ, αφού το πρώτο κριτήριο ισοβαθμίας είναι η διαφορά τερμάτων. Στην έδρα της σημείωσε τουλάχιστον δύο τέρματα στα 13/16 φετινά ματς. Επίσης, παραβιάστηκε η εστία της στα 3/4. Επιπλέον, η φιλοξενούμενη πέτυχε από δύο και πάνω στις 3/3 εξορμήσεις. Εάν βρει δίχτυα απόψε θα έρθει πιο εύκολα το Ov 3,5.

ΠΑΡΙ Σ.Ζ. – ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ

Αμφότερες οι ομάδες θέλουν το «τρίποντο» για να τερματίσουν στην 8άδα που οδηγεί απευθείας στους «16». Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση θα βγάλουν τα κομπιουτεράκια. Υπάρχει διαφορά δυναμικότητας, αλλά και εμπειρίας και περιμένουμε τη γηπεδούχο εύκολα ή δύσκολα να πάρει τους τρεις βαθμούς. Σημαντικό όπλο στην προσπάθεια αυτή αποτελεί η έδρα της στην οποία μετράει φέτος 10-4-2 ανεξαρτήτως διοργάνωσης. Στο Τσάμπιονς Λιγκ έχει 7-1-2 στα τελευταία 10 ματς υπολογίζοντας και περσινά. Επίσης, η φιλοξενούμενη έχασε στις έξι από τις 10 πιο πρόσφατε εξορμήσεις της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

22.00 903 ΑΪΝΤΡΑΧΤ – ΤΟΤΕΝΑΜ 2 1,80

22.00 911 ΜΑΝ. ΣΙΤΙ – ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ OV 3,5 1,83

22.00 918 ΠΑΡΙ Σ.Ζ. – ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ 1 1,53