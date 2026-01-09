Επιλογές από την Bundesliga και το Κύπελλο Αγγλίας

Η Παρί Σεν Ζερμέν κατέκτησε το Σούπερ Καπ στη Γαλλία αλλά έμεινε στο 2-2 στην κανονική διάρκεια του τελικού και επικράτησε 4-1 της Μαρσέιγ στα πέναλτι. Δεν πέρασε ο «άσος» της, όπως και αυτός της Μϊλαν η οποία παραχώρησε ισοπαλία με 1-1 στην Τζένοα, ισοφαρίζοντας στις καθυστερήσεις.

Η Bundesliga επιστρέφει σήμερα με το παιχνίδι ανάμεσα στην Άιντραχτ Φρανκφούρτης και την Ντόρτμουντ. Προβάδισμα για τη νίκη έχει η Ντόρτμουντ, η οποία βρίσκεται στη 2η θέση της βαθμολογίας. Η Άιντραχτ είναι 7η, χρειάζεται τους βαθμούς και ποντάρει στην έδρα της. Παρακινδυνευμένη είναι η επιλογή σημείου, παρότι δείχνει να είναι πιο πιθανή η επικράτηση της Ντόρτμουντ. Προτιμότερο είναι το ποντάρισμα στο Over. Και οι 2 ομάδες φέρνουν μεγάλα σκορ.

Οι 2 τελευταίες μεταξύ τους αναμετρήσεις είχαν από 2 γκολ. Κέρδισε εντός έδρας η Ντόρτμουντ με 2-0 και πήρε τη νίκη με το ίδιο σκορ στην Φρανκφούρτη η Άιντραχτ. Στα 7 προηγούμενα όμως ματς και στις 2 έδρες έγινε Over. Το σκορ μπορεί να «ανοίξει» και στη σημερινή αναμέτρησή τους.

Η Premier League διακόπτεται για να γίνουν οι αγώνες του Κυπέλλου. Η Νότιγχαμ Φόρεστ, μετά τη νίκη με 1-2 κατά της Γουέστ Χαμ, απομακρύνθηκε από τις επικίνδυνες θέσεις και θα κυνηγήσει σήμερα την πρόκρισή της στην φάση των «32» του Κυπέλλου. Αντιμετωπίζει εκτός έδρας την Ρέξαμ, η οποία βρίσκεται στην 9η θέση της Championship. Πληρώνει καλά το «διπλό» και αξίζει να παιχτεί.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

500 (21:30) ΡΕΞΑΜ-ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ 2 1,90

501 (21:30) ΑΪΝΤΡΑΧΤ ΦΡΑΝΚ.-ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ OVER 1,62