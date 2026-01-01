Επιλογές από την Αγγλία

Καλή χρόνια σε όλους. Η Αλγερία επικράτησε χθες 3-1 της Ισημερινής Γουινέας και επιβεβαίωσε το «2» του 1,74. Επίσης, η Αλ Χιλάλ επιβλήθηκε 3-1 της Αλ Κολόντ. Το «2+Over» έδινε 1,57. Έτσι, το 2025 έκλεισε με ένα ακόμη ταμείο. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας για την πρώτη ημέρα του 2026. Προέρχονται από τις Τσάμπιονσιπ και Α’ Αγγλίας.

ΠΡΕΣΤΟΝ – ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ.

Η Πρέστον συμπλήρωσε τέσσερα ματς χωρίς «τρίποντο» και έχασε την επαφή με την πρώτη δυάδα. Υποδέχεται τώρα την ουραγό Σέφιλντ Γουένσντεϊ και είναι το φαβορί, αλλά ο «1» δίνει λίγο. Θα πάμε στο G/G ή Over, το οποίο επιβεβαιώθηκε στα 3/3 μεταξύ τους ανεξαρτήτως έδρας. Επίσης, η γηπεδούχος έχει 10/11 εντός – εκτός και έξι συνεχόμενα στη βάση της. Σε αυτή, τα τελευταία τρία παιχνίδια της έληξαν με 1-1 ακριβές σκορ! Η φιλοξενούμενη από την πλευρά της, μετράει 5/6 G/G ή Over μέσα – έξω και 8/11 μακριά από το «σπίτι» της. Επίσης, σκόραρε στις 9/11 εξορμήσεις και στις 8/11 επισκέψεις στη σημερινή αντίπαλό της!

ΜΠΡΟΜΛΕΪ – ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ

Η Μπρόμλεϊ είναι στην πρώτη θέση στη Β’ Αγγλίας έχοντας απόσταση πέντε πόντων από την 4η Μίλτον Κέιν Ντονς. Είναι το απόλυτο φαβορί απέναντι στη Νιούπορτ, η οποία βρίσκεται μέσα στην επικίνδυνη ζώνη και στο «-1» από τη σωτηρία. Αντί για τον «1» θα ποντάρουμε το Ov 1,5 γκολ της γηπεδούχου, το οποίο επιβεβαίωσε στα 2/3 εντός – εκτός και στα 4/4 στη βάση της απέναντι στη φιλοξενούμενη. Επίσης, έβαλε από δύο τέρματα και πάνω στα 6/8 ματς μέσα – έξω και στα 10/12 στο «σπίτι» της όπου σημείωσε φέτος έστω ένα γκολ και στις 16 αναμετρήσεις της ανεξαρτήτως διοργάνωσης! Η Νιούπορτ από την άλλη, μάζεψε τουλάχιστον δύο φορές την μπάλα από τα βάθη της εστίας της στους 6/8 αγώνες ανεξαρτήτως έδρας και στις 4/4 εξόδους της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

17.00 183 ΠΡΕΣΤΟΝ – ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΟΥΕΝ. G/G ή OV 1,51

17.00 207 ΜΠΡΟΜΛΕΪ – ΝΙΟΥΠΟΡΤ ΚΑΟΥΝΤΙ OV 1,5 ΓΗΠ. 1,57