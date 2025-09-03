Επιλογές από την Αγγλία

Πέρασαν την Τρίτη τα 3 φαβορί που είχαμε επιλέξει από το Λιγκ Τρόφι! Η τριάδα με τους «άσους» της Μπόλτον (1,54), της Πλίμουθ (1,60) και της Λούτον (1,54) έδωσε απόδοση 3,79!

Από την Αγγλία είναι και οι σημερινές επιλογές μας, με 1 Over και 1 «άσο» από την Κόνφερενς Λιγκ. Αμφίρροπο είναι το παιχνίδι της Τρούρο Σίτι με την Όλντερσοτ. Και οι 2 ομάδες φέρνουν μεγάλα σκορ στα τελευταία ματς και μία καλή επιλογή δείχνει ότι είναι το Over. Η Τρούρο Σίτι στα 2 πρόσφατα παιχνίδια της ηττήθηκε με 2-1 από την Μπόρεχαμ και κέρδισε με 3-0 την Μπόστον. Μόνο Over έφερε η Όλντερσοτ στις πρώτες 6 αγωνιστικές.

Το φαβορί είναι η Χάρτλπουλ στο ματς με την Μπόστον. Είναι αήττητη με 3 νίκες και 3 ισοπαλίες. Στην έδρα της κέρδισε την Μπρέιντρι Τάουν με 2-0 και την Γουόκινγκ με 3-0, ενώ στο πιο πρόσφατο ματς παραχώρησε «λευκή» ισοπαλία στην Μπόρεχαμ. Έχει δεχτεί μόλις 1 γκολ στα 6 αυτά παιχνίδια.

Η Μπόστον μετράει 2 νίκες και 3 ήττες. Στις 2 τελευταίες εξόδους της ηττήθηκε από την Ίστλιχ με 2-0 και την Τρούρο Σίτι με 3-0. Είχε κάνει το «διπλό» στην πρεμιέρα κόντρα στην Όλντερσοτ με 2-3. Πέρσι γνώρισε τη συντριβή με 4-1 στην έδρα της Χάρτλπουλ. Ποντάρουμε στον «άσο».

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

861 (21:45) ΤΡΟΥΡΟ ΣΙΤΙ-ΟΛΝΤΕΡΣΟΤ OVER 1,70

863 (21:45) ΧΑΛΙΦΑΞ-ΓΟΥΟΚΙΝΓΚ 1 1,75