Επιλογές από τη Super League

Τα 2 από τα 3 Over πέρασαν το Σάββατο, στα παιχνίδια Μάντσεστερ Σίτι-Σάντερλαντ (3-0) και Ίντερ-Κόμο (4-0). Έμεινε στο 0-0 το τρίτο ματς, ανάμεσα στην Μπόρνμουθ και την Τσέλσι.

Για μια ακόμα Κυριακή θα ασχοληθούμε με τη Super League. Και οι 3 επιλογές είναι από το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Παναθηναϊκός έμεινε κι άλλο πίσω στη βαθμολογία μετά την ήττα με 2-3 στο ντέρμπι από την ΑΕΚ. Χρειάζεται τους βαθμούς κι εύκολα ή δύσκολα πρέπει να πάρει τη νίκη στη Λάρισα. Σε δύσκολη θέση βρίσκεται η γηπεδούχος ομάδα. Είναι προτελευταία στη βαθμολογία και προέρχεται από 4 σερί ήττες.

Στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης ο ΠΑΟΚ θέλει οπωσδήποτε τη νίκη για να πλησιάσει και πάλι στους 2 βαθμούς τον πρωτοπόρο Ολυμπιακό ο οποίος κέρδισε χτες εύκολα με 3-0 τον ΟΦΗ. Ο Άρης, μετά από 7 σερί ματς χωρίς νίκη, κέρδισε δύσκολα με 2-1 τη Λάρισα. Στα μέσα της εβδομάδας υποδέχτηκε για το Κύπελλο τον ΠΑΟΚ και ισοφαρίστηκε 1-1 στις καθυστερήσεις. Πιο κοντά στη νίκη είναι ο ΠΑΟΚ στο σημερινό ντέρμπι αν και σε τέτοια ματς τα προγνωστικά είναι παρακινδυνευμένα.

Κλείνουμε με το βραδινό παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Ατρόμητο. Με την ψυχολογία στα ύψη, μετά τις νίκες κόντρα στη Φιορεντίνα (0-1) και τον Παναθηναϊκό (2-3), η ΑΕΚ θέλει μία ακόμα επιτυχία στο γήπεδό της για να μειώσει ξανά στους 3 βαθμούς τη διαφορά της από τον Ολυμπιακό. Αναμενόμενη ήταν η χαμηλή απόδοση του «άσου» της. Την ανεβάζουμε πολύ συνδυάζοντάς τον με το Under 3,5. Κερδίζει δύσκολα εντός έδρας η ΑΕΚ, συνήθως με 1-0. Για μικρότερο ρίσκο, αλλά και χαμηλότερη απόδοση, υπάρχει η επιλογή του «άσου» με το Under 4,5.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

460 (16:00) ΛΑΡΙΣΑ-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2 1,45

486 (19:30) ΠΑΟΚ-ΑΡΗΣ 1 1,52

510 (21:00) ΑΕΚ-ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ 1+UNDER 3,5 1,95