Επιλογές από τα προκριματικά του Μουντιάλ

Ο Ηρακλής επικράτησε 1-0 του Αστέρα Τρίπολης Β το μεσημέρι της Κυριακής και επιβεβαίωσε το «2» του 1,80. Επίσης, η Αλμερία επιβλήθηκε 3-0 της Κάντιθ. Η νίκη της έδινε 1,65. Τέλος, το Πορτογαλία – Αρμενία έληξε 9-1! Το Ov 3,5 που ποντάραμε πλήρωνε 1,75. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται από την προτελευταία αγωνιστική στην ευρωπαϊκή ζώνη για την πρόκριση στα τελικά του Μουντιάλ και τον επαναληπτικό στην ασιατική ζώνη για την πρόκριση στο Διηπειρωτικό μπαράζ.

ΙΡΑΚ – ΗΑΕ

Επαναληπτικός αγώνας με έπαθλο ένα εισιτήριο για το Διηπειρωτικό μπαράζ. Το πρώτο παιχνίδι έληξε 1-1. Αυτή ήταν η Τρίτη ισοπαλία στις τελευταίες τέσσερις συναντήσεις μεταξύ των δύο ομάδων. Επίσης, το Ιράκ έχει δύο συνεχόμενα «Χ». Ακόμα, αμφότερες είναι σε εξαιρετική κατάσταση με τη γηπεδούχο να «τρέχει» σερί 4-2-0 και τη φιλοξενούμενη 5-3-1. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα έχουν δείξει καλά στοιχεία και στις εκτός έδρας υποχρεώσεις τους. Τεράστιο το διακύβευμα και για τις δύο, δεν είναι απίθανο να λήξει ισόπαλος και ο επαναληπτικός, να δούμε ημίωρη παράταση και γιατί όχι και τη διαδικασία των πέναλτι.

ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ

Τελευταία αγωνιστική για τον 3ο όμιλο με τις δύο ομάδες να είναι αποκλεισμένες. Αμφότερες προέρχονται από θετικά αποτελέσματα, καθώς η Λευκορωσία πέτυχε δύο γκολ στη Δανία (2-2) την περασμένη Πέμπτη και την έβαλε σε περιπέτειες αναφορικά με την απευθείας πρόκρισή της στο Μουντιάλ! Η δε Ελλάδα επικράτησε 3-2 της Σκωτίας και την υποχρέωσε να αναζητήσει μόνο το «τρίποντο» απόψε με τη Δανία για να περάσει απευθείας στο Μουντιάλ. Παντελώς αδιάφορη λοιπόν η αναμέτρηση, οπότε είναι πιθανό να δούμε γκολ και από τις δύο πλευρές. Όπως συνέβη στο ματς της Αθήνας όπου κερδίσαμε με 5-1. Επίσης, η γηπεδούχος έχει 5/7 G/G ανεξαρτήτως έδρας και η φιλοξενούμενη 4-5 εντός – εκτός, ενώ σκόραρε και στις τελευταίες επτά εξορμήσεις της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

18.00 122 ΙΡΑΚ – ΗΑΕ Χ 2,90

21.45 882 ΛΕΥΚΟΡΩΣΙΑ – ΕΛΛΑΔΑ G/G 2,00