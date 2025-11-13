Επιλογές από τα προκριματικά του Μουντιάλ

Η Λα Εκιδάδ επικράτησε 4-0 της Περέιρα χθες βράδυ και επιβεβαίωσε το Over του 2,08. Επίσης, έγινε τα ξημερώματα G/G το Ατλέτικο Μινέιρο – Φορταλέζα (3-3). Εδώ η απόδοση ήταν 1,56. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι προτάσεις μας και για σήμερα. Προέρχονται από την προτελευταία αγωνιστική στην ευρωπαϊκή ζώνη για την πρόκριση στο Μουντιάλ και από τον ημιτελικό για τα προκριματικά του Μουντιάλ στην αφρικανική ζώνη.

ΑΡΜΕΝΙΑ – ΟΥΓΓΑΡΙΑ

Αναμέτρηση για τον 6ο όμιλο με την Αρμενία να είναι ουραγός με τρεις βαθμούς και την Ουγγαρία δεύτερη με πέντε. Η γηπεδούχος διατηρεί τις ελπίδες της για κατάληψη της 2η θέσης, αλλά ακόμα κι αν κερδίσει απόψε την τελευταία αγωνιστική πηγαίνει στην πανίσχυρη Πορτογαλία. Εκεί, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα χάσει. Επίσης, κατεβαίνει με τρεις σημαντικότατες απουσίες στη μεσοεπιθετική της γραμμή. Η Ουγγαρία από την άλλη, κερδίζει και εξασφαλίζει από τώρα τη 2η θέση εάν ηττηθεί η Ιρλανδία από την Πορτογαλία. Κάτι που ακούγεται φυσιολογικό. Προέρχεται από το 2-2 μέσα στους Ίβηρες, ενώ κέρδισε τη νυν αντίπαλό της με 2-0 στο ματς του πρώτου γύρου. Άλλη μία φορά τη συνάντησε στο παρελθόν και επικράτησε πάλι 2-0. Είναι σε θέση να κάνει τρεις τις νίκες μαζί της.

ΚΑΜΕΡΟΥΝ – Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ

Μονός ημιτελικός στη μάχη για την απόκτηση του τελευταίου εισιτηρίου για το Μουντιάλ από την αφρικανική ζώνη. Διεξάγεται σε ουδέτερο έδαφος και συγκεκριμένα στο Μαρόκο. Το Καμερούν τερμάτισε 2ο στον 4ο όμιλο και το Κονγκό 2ο στον 2ο όμιλο. Αμφότερες διαθέτουν μεγάλη ποιότητα και αναμένεται να γίνει μάχη στον αγωνιστικό χώρο. Θα ποντάρουμε το Ov 1,5 γκολ στην αναμέτρηση, το οποίο επιβεβαίωσαν στα 5/6 μεταξύ τους ματς ανεξαρτήτως έδρας. Επίσης, το Καμερούν έχει 5/8 εντός – εκτός και το Κονγκό 5/7. Ακόμα, η τυπικά γηπεδούχος σκόραρε στα οκτώ από τα τελευταία 11 παιχνίδια της και η τυπικά φιλοξενούμενη στους 14 από τους 15 πιο πρόσφατους αγώνες της!

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.00 199 ΑΡΜΕΝΙΑ – ΟΥΓΓΑΡΙΑ 2 1,55

21.00 200 ΚΑΜΕΡΟΥΝ – Λ.Δ. ΚΟΝΓΚΟ OV 1,5 1,60