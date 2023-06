Επιλογές από τα προκριματικά του Copa Africa, τη Γ’ Ιταλίας και τη Σούπερ Λιγκ 2

Το απόλυτο έκανε χθες η στήλη, καθώς πέρασαν οι δύο δυάδες που προτείναμε. Η Λάρισα διέλυσε 4-0 τον Διαγόρα και πλήρωσε στο 1,75 το Ov 1,5 γκολ της. Ο Ηρακλής από την πλευρά του, έφερε από το 11’ το Over του 1,61 με τον Θεσπρωτό (5-1 τελικό). Αυτά όσον αφορά στη Σούπερ Λιγκ 2. Στα προκριματικά του Euro 2024 πάλι, η Τσεχία επικράτησε 3-0 των Νήσων Φερόε και επιβεβαίωσε το «2» και Un 4,5 στο 1,60. Τέλος, βρήκε δίχτυα ο Χάαλαντ με τη Νορβηγία στο 1-2 με τη Σκωτία και πλήρωσε το 2,05 του anytime του. Εδώ, αποφύγαμε και τον… σκόπελο του «1», ο οποίος έστειλε πολύ κόσμο στον κουβά. Οι Σκωτσέζοι γύρισαν το ματς με δύο γκολ σε ένα δίλεπτο (87’ – 89’)!

Δύο δυάδες έχουμε επιλέξει κι απόψε. Η πρώτη προέρχεται από την τελευταία αγωνιστική του Νοτίου Ομίλου στη Σούπερ Λιγκ 2. Η δεύτερη από τα προκριματικά του Copa Africa και τον επαναληπτικό τελικό για την άνοδο στη Serie B στην Ιταλία.

ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ – ΓΚΑΝΑ

Αναμέτρηση για τον 5ο όμιλο στα προκριματικά του Copa Africa. Η γηπεδούχος έχει αποκλειστεί και η φιλοξενούμενη είναι πρακτικά περασμένη στα τελικά. Αδιάφορο το ματς, αλλά η Μαδαγασκάρη παίζει ελεύθερα και η Γκάνα θέλει μία εμφατική νίκη, διότι δεν έπεισε με την εικόνα που έβγαλε στα δύο τελευταία παιχνίδια στον όμιλο.

Θα αποφύγουμε οποιοδήποτε μπλέξιμο με σημείο και θα ασχοληθούμε με τα γκολ. Συγκεκριμένα, θα ποντάρουμε να σημειωθούν τουλάχιστον δύο τέρματα στον αγώνα. Κάτι που επιβεβαιώθηκε στα 3/3 μεταξύ τους 90λεπτα (2-1, 0-3, 2-1). Επίσης, το έφερε η Μαδαγασκάρη στα 10/10 παιχνίδια στην έδρα της, ενώ η Γκάνα μετράει 4/5 μέσα – έξω και 12/15 μακριά από το «σπίτι» της.

ΑΙΓΑΛΕΩ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ

Τελευταία αγωνιστική στον Νότιο Όμιλο, δεν υπάρχει βαθμολογικό κίνητρο. Παίζουμε εδώ το G/G, καθώς αμφότερες οι ομάδες προσφέρουν γκολ και θέαμα εδώ και καιρό. Το Αιγάλεω μετράει 2/3 G/G τόσο εντός – εκτός όσο και στο «άντρο» της. Η Προοδευτική από την πλευρά της, έχει 3/5 ανεξαρτήτως έδρας, ενώ βρήκε δίχτυα στις 5/7 εξορμήσεις της.

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ

Τα ίδια ισχύουν και εδώ με τη διαφορά ότι θα ποντάρουμε το Over, διότι η φιλοξενούμενη κατεβαίνει με μόλις 13 παίκτες στην αποστολή και δεν είναι και τόσο βέβαιο ότι θα σκοράρει. Μακάρι βέβαια να βάλει γκολ, επειδή έτσι θα έρθει πιο εύκολα το Over. Το έφεραν οι δύο ομάδες στα 2/2 ματς που συναντήθηκαν στο παρελθόν. Η Ηλιούπολη προέρχεται από 4/5. Αυτό που έμεινε στο Under ήταν το 1-0 με την Καλλιθέα, σε ένα ματς στο οποίο λόγω κινήτρου δεν έπαιξε, όπως συνηθίζει τελευταία, ανοιχτά. Η Επισκοπή από την πλευρά της, μετράει 8/12.

ΛΕΚΟ – ΦΟΤΖΙΑ

Επαναληπτικός τελικός για την άνοδο στη Serie Β, στο πρώτο ματς κέρδισε 2-1 η Λέκο με τη διαιτησία να είναι «σφαγιαστική» για την αντίπαλό της (κακώς ακυρωθέν τέρμα και πέναλτι – αποβολή που «κατάπιε» ο ρέφερι). Δεν ισχύει το εκτός έδρας γκολ.

Η επιλογή μας εδώ είναι το G/G, το οποίο παρουσίασαν οι δύο ομάδες στα 3/3 μεταξύ τους παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας στο παρελθόν. Επίσης, η Λέκο μετράει 5/7 εντός – εκτός και 2/3 στο «Ριγκαμόντι». Όσον αφορά στη Φότζια, έχει 4/4 μέσα – έξω και 6/7 μακριά από το «σπίτι» της. Η φιλοξενούμενη είναι υποχρεωμένη να σκοράρει για να ελπίζει σε άνοδο οπότε, εάν μπει σημειωθεί γρήγορα ένα τέρμα (ανεξαρτήτως πλευράς), θα βγει το G/G.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

17.00 245 ΜΑΔΑΓΑΣΚΑΡΗ – ΓΚΑΝΑ OV 1,5 1,57

17.00 246 ΑΙΓΑΛΕΩ – ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ G/G 2,20

17.00 248 ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ – ΕΠΙΣΚΟΠΗ OVER 1,60

18.30 254 ΛΕΚΟ – ΦΟΤΖΙΑ G/G 1,80