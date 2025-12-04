Επιλογές από τα Κύπελλα

Οι 2 επιλογές από την Premier League δεν πέρασαν χτες. Είχαμε προτείνει το Over στο ματς Λίβερπουλ-Σάντερλαντ (1-1) και το «διπλό» στο παιχνίδι Λιντς-Τσέλσι (3-1).

Δεν έχει πολλά παιχνίδια το σημερινό πρόγραμμα. Ξεχωρίσαμε 2 ματς από τα Κύπελλα Ιταλίας και Βελγίου. Η Μπολόνια κατέκτησε πέρσι το Κύπελλο και λογικό είναι να της άνοιξε η όρεξη και να θέλει να προχωρήσει και στη φετινή διοργάνωση. Μετά από συνεχόμενες επιτυχίες στο πρωτάθλημα γνώρισε την ήττα με 1-3, τη Δευτέρα, από την Κρεμονέζε.

Υποδέχεται την Πάρμα σε νοκ άουτ παιχνίδι της φάσης των «16» και το πιθανότερο είναι να επιστρέψει στις επιτυχίες. Η Πάρμα ηττήθηκε με 0-2 από την Ουντινέζε και παρέμεινε στην επικίνδυνη ζώνη. Περισσότερο ενδιαφέρεται για το Πρωτάθλημα ώστε να αποφύγει τις περιπέτειες παρά για το Κύπελλο. Ποντάρουμε στον «άσο» της Μπολόνια.

Νοκ άουτ είναι και ο αγώνας της φάσης των «16» του Κυπέλλου Βελγίου ανάμεσα στην Γκενκ και την Άντερλεχτ. Πρόκειται για παραδοσιακό ντέρμπι, ανοιχτό σε κάθε αποτέλεσμα. Και οι 2 ομάδες θα βγουν στην επίθεση για τη νίκη και το πιθανότερο είναι να σκοράρουν. Δεν μπλέκουμε με σημείο, σε ένα ματς αμφίρροπο, που μπορεί να μείνει και στο «Χ». Πάμε με το Goal/Goal.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

961 (19:00) ΜΠΟΛΟΝΙΑ-ΠΑΡΜΑ 1 1,52

948 (21:30) ΓΚΕΝΚ-ΑΝΤΕΡΛΕΧΤ GOAL/GOAL 1,62