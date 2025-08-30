Επιλογές από Super League και Serie A

Πέρασε η δυάδα της στήλης την Παρασκευή με το Goal/Goal στο παιχνίδι Κρεμονέζε-Σασουόλο (1,72) και τον «άσο» της Λανς (1,97) στο ματς με την Μπρεστ! Στο 3,39 ήταν η απόδοσή της!

Τρεις είναι οι σημερινές επιλογές, οι 2 από τη Super League και η μία από τη Serie A. Ο Ολυμπιακός δυσκολεύτηκε στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος αλλά με 2 γκολ στις καθυστερήσεις κέρδισε 2-0 τον Αστέρα Τρίπολης. Με το ίδιο σκορ ηττήθηκε ο Βόλος στη Θεσσαλονίκη από τον Άρη. Λογικά θα πάρουν τη νίκη οι «ερυθρόλευκοι» και στο ματς της 2ης αγωνιστικής. Ποντάρουμε στο «διπλό» τους μαζί με το Over 1,5.

Το 2 στα 2 θέλει να κάνει και ο Άρης στο νέο εντός έδρας παιχνίδι του με τον Παναιτωλικό. Προσπαθεί να ξεπεράσει τον ευρωπαϊκό αποκλεισμό του και η νίκη με 2-0 κατά του Βόλου βοήθησε την ψυχολογία των παικτών. Ο Παναιτωλικός προβλημάτισε με την εμφάνισή του στην πρεμιέρα. Ηττήθηκε με 0-2 στο Αγρίνιο από τον Ατρόμητο. Επιλέγουμε το φαβορί και σε αυτό το παιχνίδι, τον «άσο» δηλαδή του Άρη.

Με το δεξί μπήκε στη Serie A η πρωταθλήτρια Νάπολι. Κέρδισε με 0-2 τη Σασουόλο και κυνηγάει τη δεύτερη νίκη της στο εντός έδρας ματς με την Κάλιαρι η οποία ήρθε ισόπαλη 1-1, στη Σαρδηνία, με τη Φιορεντίνα. Ο «άσος» της Νάπολι έχει χαμηλή απόδοση, αλλά ανεβαίνει μαζί με το Over 1,5. Και στις 3 τελευταίες νίκες της, κόντρα στην Κάλιαρι, πέτυχε πάνω από 1 γκολ (2-0, 2-1, 2-0).

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

388 (19:00) ΒΟΛΟΣ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2+OVER 1,5 1,50

425 (21:00) ΑΡΗΣ-ΠΑΝΑΙΤΩΛΙΚΟΣ 1 1,48

442 (21:45) ΝΑΠΟΛΙ-ΚΑΛΙΑΡΙ 1+OVER 1,5 1,53