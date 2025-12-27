Επιλογές από Premier League και Serie A

Μόνο οι γηπεδούχες ομάδες σκόραραν στα 2 Goal/Goal που επιλέξαμε χτες. Η Τρανμίρ Ρόβερς κέρδισε με 1-0 την Φλίτγουντ και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ επικράτησε με το ίδιο σκορ της Νιούκαστλ.

Η μάχη για τον τίτλο συνεχίζεται με μεγάλο ενδιαφέρον στην Premier League. Προηγείται στη βαθμολογία η Άρσεναλ και την κυνηγάει η Μάντσεστερ Σίτι, η οποία έχει 2 βαθμούς λιγότερους. Είναι φαβορί για τη νίκη και οι 2 στα σημερινά παιχνίδια τους. Η Μάντσεστερ Σίτι παίζει εκτός έδρας με την Νότιγχαμ Φόρεστ και η Άρσεναλ υποδέχεται την Μπράιτον.

Η Νότιγχαμ θέλει να απομακρυνθεί από τις επικίνδυνες θέσεις. Μετά την εντός έδρας νίκη της με 3-0 κατά της Τότεναμ ηττήθηκε τη Δευτέρα, στο γήπεδό της, με 1-0 από την Φούλαμ.

Πέρσι κέρδισε με 1-0 τη Μάντσεστερ Σίτι. Δύσκολα όμως θα της κάνει ζημιά και φέτος. Η Σίτι βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση. Προέρχεται από 5 σερί νίκες στο πρωτάθλημα, όλες με Over. Το πιθανότερο είναι να συνεχίσει το σερί.

Μονόδρομος είναι η νίκη και για την Άρσεναλ στην εντός έδρας αναμέτρησή της με την Μπράιτον. Νοιώθει την πίεση της Μάντσεστερ Σίτι αλλά βρίσκει τον τρόπο να παίρνει τις νίκες. Δυσκολεύτηκε με την ουραγό Γουλβς (κέρδισε 2-1 στις καθυστερήσεις), πέρασε από την έδρα της Έβερτον (πήρε τη νίκη 0-1 με πέναλτι) και θέλει να κερδίσει για 2η φορά στην φετινή σεζόν την Μπράιτον (την απέκλεισε με 2-0 στο Λιγκ Καπ). Η Μπράιτον έμεινε στο 0-0 με τη Σάντερλαντ, συμπλήρωσε 4 ματς χωρίς νίκη (0-2-2) και δύσκολα θα αποφύγει την ήττα στην πιο δυνατή έδρα του πρωταθλήματος (7-1-0 έχει εντός έδρας η Άρσεναλ).

Το τρίτο φαβορί είναι από τη Serie A, η Γιουβέντους στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Πίζα. Πήρε τη νίκη με 2-1 στο ντέρμπι με τη Ρόμα. Είχε προηγηθεί η εκτός έδρας επιτυχία της με 0-1 επί της Μπολόνια. Μπορεί να συνεχίσει το σερί στο ματς με την προτελευταία στη βαθμολογία Πίζα, η οποία παραμένει χωρίς νίκη για 5 αγωνιστικές (0-2-3). Ποντάρουμε στο «διπλό».

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

633 (14:30) ΝΟΤΙΓΧΑΜ ΦΟΡΕΣΤ-ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ 2 1,60

651 (17:00) ΑΡΣΕΝΑΛ-ΜΠΡΑΪΤΟΝ 1 1,42

693 (21:45) ΠΙΖΑ-ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ 2 1,50