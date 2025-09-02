Επιλογές από το Λιγκ Τρόφι

Η Έσμπιεργκ επικράτησε 3-2 της Κόγκε χθες και επιβεβαίωσε τον «1» του 1,56. Επίσης έγινε Ov 1,5 από το 23’ το Ουέσκα – Έιμπαρ (2-1). Η απόδοση εδώ ήταν 1,55. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι προτάσεις μας από το σημερινό κουπόνι, το οποίο κατακλύζεται από αγγλικούς αγώνες. Προέρχονται αμφότερες από την πρεμιέρα των ομίλων στο Λιγκ Τρόφι.

ΜΠΕΡΤΟΝ – ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ U21

Αναμέτρηση για τον 8ο όμιλο του Λιγκ Τρόφι. Η Μπέρτον αγωνίζεται στην Α’ Αγγλίας, ενώ η Λίβερπουλ U21 στην Πρέμιερ Λιγκ 2 (εκεί παίζουν οι δεύτερες ομάδες των συλλόγων). Κάτω του μετρίου το ξεκίνημα στη σεζόν για τη γηπεδούχο με 1-2-4 εντός – εκτός και 1-1-2 στην έδρα της σε όλες τις διοργανώσεις. Το Λιγκ Τρόφι μπαίνει σε δεύτερη μοίρα και σίγουρα θα πάρουν χρόνο παίκτες που δεν έχουν πολλά λεπτά συμμετοχής στο πρωτάθλημα. Η φιλοξενούμενη από την άλλη, έφτασε στην 3η αγωνιστική για να γευτεί τη χαρά της νίκης (2-1 τη Στόουκ U21), καθώς στις δύο πρώτες έχασε 4-2 από τη Λέστερ U21 και 3-2 από την Μπέρνλι U21 αντιστοίχως. Μετράει οκτώ σερί G/G υπολογίζοντας και περσινές αναμετρήσεις. Είναι σε θέση να φέρει ακόμη ένα.

ΛΟΥΤΟΝ – ΜΠΑΡΝΕΤ

Παιχνίδι για τον 16ο όμιλο του Λιγκ Τρόφι με τις δύο ομάδες να τις χωρίζει μία κατηγορία. Η Λούτον βρίσκεται στην 7η θέση του βαθμολογικού πίνακα στην Α’ Αγγλίας με 12 βαθμούς, τέσσερις λιγότερους από την πρωτοπόρο Κάρντιφ. Η Μπαρνέτ από την πλευρά της, είναι 15η στη Β’ Αγγλίας και στο «+5» από την επικίνδυνη ζώνη. Η γηπεδούχος σημείωσε τουλάχιστον δύο γκολ στα 5/5 ματς που υποδέχτηκε τη φιλοξενούμενη σε επίπεδο πρωταθλήματος. Το Ov 1,5 γκολ της θα ποντάρουμε κι απόψε, καθώς υπάρχει διαφορά δυναμικότητας μεταξύ τους.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.00 805 ΜΠΕΡΤΟΝ – ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ U21 G/G 1,60

21.30 816 ΛΟΥΤΟΝ – ΜΠΑΡΝΕΤ OV 1,5 ΓΗΠ. 1,62