Επιλογές από το Λιγκ Καπ Αγγλίας

H τριάδα με τα Over και Goal/Goal από την Ελβετία και την Αγγλία οδήγησε στο ταμείο την Τρίτη και έδωσε απόδοση 3,70! Πέρασαν τα Over στα ματς Βίντερτουρ-Τουν 1-4 (1,51), Κάρντιφ-Τσέλσι 1-3 (1,55) και το Goal/Goal στο παιχνίδι Σεν Γκάλεν-Σιόν 3-1 (1,58).

Δύο αγώνες του Λιγκ Καπ Αγγλίας γίνονται σήμερα. Δυνατό φαβορί είναι η Μάντσεστερ Σίτι στο ματς με την Μπρέντφορντ. Βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση και πετυχαίνει τη μία νίκη μετά την άλλη σε Αγγλία και Ευρώπη. Δεν αδιαφορεί για διοργανώσεις σαν το League Cup και συνήθως κατεβάζει κανονική ομάδα.

Η Μπρέντφορντ ήρθε ισόπαλη 1-1 με τη Λιντς. Εκτός έδρας δεν είναι δυνατή και συνήθως χάνει με πάνω από 1 γκολ διαφορά. Συνδυάζουμε τον «άσο» της Μάντσεστερ Σίτι με το Over 1,5 για να ανέβει η απόδοση. Έχει τύχη και το Over 2,5.

Προβάδισμα για τη νίκη και την πρόκριση έχει και η Νιούκαστλ στο παιχνίδι με την Φούλαμ. Ίσως μετρήσουν σε αυτό το ματς οι απουσίες που θα έχει η Φούλαμ. Δεν θα αγωνιστούν οι βασικοί Μπάσεϊ, Ιβόμπι και Τουκουέζε οι οποίοι ενσωματώθηκαν στην αποστολή της Εθνικής Νιγηρίας για το Κύπελλο Εθνών Αφρικής. Δεν θα έχει ανάλογες απουσίες η Νιούκαστλ, η οποία επικράτησε με 2-1 στη μεταξύ τους αναμέτρηση για το πρωτάθλημα. Επιλέγουμε τον «άσο».

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

910 (21:30) ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ ΣΙΤΙ-ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ 1+OVER 1,5 1,67

920 (22:15) ΝΙΟΥΚΑΣΤΛ-ΦΟΥΛΑΜ