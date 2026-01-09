Επιλογές από Κόπα Άφρικα και Σ. Αραβία

Το G/G του 1,55 στο Ατλέτικο – Ρεάλ Μαδρίτης (1-2) έγινε στο 58ο λεπτό χθες. Όσον αφορά το Over 2,5 της Αλ Χιλάλ σε απόδοση 1,62, φτάσαμε στο 90ο λεπτό για να περάσει (κέρδισε 3-0 την Αλ Χασμ). Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από τα προημιτελικά του Κόπα Άφρικα και την Α’ Σαουδικής Αραβίας.

ΜΑΛΙ – ΣΕΝΕΓΑΛΗ

Μονός αγώνας για την προημιτελική φάση του Κόπα Άφρικα. Το Μάλι προκρίθηκε στα νοκ-άουτ φέρνοντας τρεις ισοπαλίες στον όμιλό του. Έμεινε στο 1-1 με τις Ζάμπια και Μαρόκο και στο 0-0 με τα Κόμορος! Στους «16» απέκλεισε στα πέναλτι (3-2) την Τυνησία (1-1 κανονική διάρκεια και παράταση). Με λίγα λόγια είναι αήττητο (αλλά με 4/4 «Χ»)! Η Σενεγάλη από την άλλη, διέλυσε 3-0 την Μποτσουάνα στην πρεμιέρα. Ακολούθως, έφερε 1-1 με τη Λ.Δ. του Κονγκό και επικράτησε 3-0 του Μπενίν. Στους «16» νίκησε εύκολα 3-1 το Σουδάν. Η παράδοση είναι με το μέρος του, αφού μετράει 4-1-0 στα τελευταία πέντε ματς που αντιμετώπισε τη σημερινή αντίπαλό του. Τα 3/4 ήταν G/G ή Over. Εάν πάμε πιο πίσω μετρούν 6/7 μεταξύ τους. Επίσης, το ίδιο συνέβη στα 3/4 ματς του Μάλι στη διοργάνωση και στα 4/4 της Σενεγάλης. Επομένως, ποντάρουμε να φέρουν άλλο ένα.

ΑΛ ΚΟΛΟΟΝΤ – ΑΛ ΙΤΙΧΑΝΤ

Η Αλ Κολόουντ… αναστήθηκε την προηγούμενη αγωνιστική, καθώς κέρδισε 5-0 την Αλ Φεϊχά. Ήταν η πρώτη της νίκη έπειτα από έξι συνεχόμενες ήττες. Οι τελευταίες πέντε συνοδεύτηκαν και με Ov 1,5 γκολ. Το ίδιο συνέβη και στα τέσσερα πιο πρόσφατα ματς που έχασε στην έδρα της! Η Αλ Ιτιχάντ από την άλλη, μετράει τέσσερα σερί «τρίποντα» ανεξαρτήτως έδρας στο πρωτάθλημα και τα τρία εξ αυτών ήταν με Ov 1,5. Επίσης, επικράτησε και σημειώθηκαν και τουλάχιστον δύο τέρματα στην τελευταία της εξόρμηση στη Λίγκα (3-1 τη Νέομ). Μπορεί να το επαναλάβει απόψε απέναντι στην αδύναμη γηπεδούχο.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

18.00 740 ΜΑΛΙ – ΣΕΝΕΓΑΛΗ G/G ή OV 1,87

19.30 489 ΑΛ ΚΟΛΟΟΝΤ – ΑΛ ΙΤΙΧΑΝΤ 2+OV 1,5 1,67