Επιλογές από Ιταλία, Γερμανία και Ισπανία

Το 1 από τα 2 Goal/Goal έγινε χτες, στο ματς της Γουότφορντ με την Μπρίστολ Σίτι, το οποίο έληξε ισόπαλο με 1-1. Στο άλλο παιχνίδι δεν σκόραρε η Παρί και ηττήθηκε με 0-1 από τη Ρεν.

Οι σημερινές επιλογές είναι από την Ιταλία, τη Γερμανία και την Ισπανία. Η Γιουβέντους είναι φαβορί για τη νίκη στο τοπικό ντέρμπι με την Τορίνο. Η αλλαγή προπονητή την βοήθησε. Πέτυχε 2 νίκες κόντρα στην Ουντινέζε με 3-1 και την Κρεμονέζε με 1-2. Θα βρει σε καλή κατάσταση την Τορίνο (αήττητη στα 5 τελευταία ματς με 2 νίκες και 3 ισοπαλίες) αλλά δύσκολα θα κάνει γκέλα στην προσπάθεια που κάνει για να πλησιάσει τις θέσεις του Champions League. Τα 3 τελευταία χρόνια επικράτησε με 4-2, 2-0 και 2-0.

Στην Bundesliga στο ντέρμπι «μίσους» ανάμεσα στην Γκλάντμπαχ και την Κολωνία είναι παρακινδυνευμένα τα προγνωστικά, όσον αφορά στο σημείο που θα έρθει. Προτιμότερο είναι το ποντάρισμα στο Goal/Goal. Και οι 2 ομάδες είναι ικανές να σκοράρουν σε μία αναμέτρηση που παραδοσιακά έχει πολλά γκολ. Στα 4 τελευταία παιχνίδια τους στην έδρα της Γκλάντμπαχ σκόραραν και οι 2 και μπήκαν πάνω από 2 γκολ (1-2, 1-3, 5-2,3-3).

Στη La Liga η Ατλέτικο Μαδρίτης δεν πρέπει να έχει πρόβλημα για να κερδίσει τη Λεβάντε. Ο «άσος» της όμως είναι χαμηλά και δεν αξίζει να παιχτεί. Προτιμότερο είναι το ποντάρισμα στο Over. Μία άλλη επιλογή που ανεβάζει κι άλλο την απόδοση είναι ο συνδυασμός «άσου» και Over. Η Ατλέτικο κέρδισε με 3-0 τη Σεβίλλη, την προηγούμενη αγωνιστική. Η Λεβάντε ηττήθηκε με 1-2 από τη Θέλτα κι έφερε 4 Over στα 6 τελευταία παιχνίδια της. Πάμε με τα πολλά γκολ.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

418 (19:00) ΓΙΟΥΒΕΝΤΟΥΣ-ΤΟΡΙΝΟ 1 1,51

428 (19:30) ΓΚΛΑΝΤΜΠΑΧ-ΚΟΛΩΝΙΑ GOAL/GOAL 1,48

429 (19:30) ΑΤΛΕΤΙΚΟ ΜΑΔΡΙΤΗΣ-ΛΕΒΑΝΤΕ OVER 1,42