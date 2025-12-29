Επιλογές από Ιταλία, Αγγλία και Πορτογαλία

Οι προτάσεις μας, την Κυριακή, με το Goal/Goal στο ματς της Κρίσταλ Πάλας με την Τότεναμ και το Over στο παιχνίδι της Αταλάντα με την Ίντερ δεν πέρασαν. Ένα γκολ ήταν αρκετό στην Τότεναμ και την Ίντερ για να πάρουν τη νίκη με 0-1.

Οι σημερινές επιλογές είναι από την Ιταλία, την Αγγλία και την Πορτογαλία. Η Ρόμα ηττήθηκε με 2-1 στο ντέρμπι από τη Γιουβέντους και έχασε έδαφος στη βαθμολογία. Μετράει 3 ήττες στα 4 τελευταία ματς και θέλει οπωσδήποτε τη νίκη στη σημερινή αναμέτρησή της με την Τζένοα.

Από 2 σερί ήττες προέρχεται η Τζένοα, και οι 2 εντός έδρας, από την Ίντερ με 1-2 και την Αταλάντα με 0-1. Στο τελευταίο ματς έμεινε με 10 παίκτες από το 3ο λεπτό, είχε δοκάρι στο 47ο και δέχτηκε το γκολ στο 4ο λεπτό των καθυστερήσεων. Προσπαθεί να κρατηθεί μακριά από τις επικίνδυνες θέσεις. Δύσκολα πάντως θα αποφύγει την ήττα στη Ρώμη. Στις 2 πρόσφατες επισκέψεις της στο «Ολίμπικο» ηττήθηκε με 1-0 και 3-1. Ποντάρουμε στον «άσο».

Στην Championship είναι αμφίρροπο το παιχνίδι της Μπέρμπιγχαμ με τη Σαουθάμπτον. Το πιθανότερο είναι να σκοράρουν και οι 2 ομάδες. Στην Boxing Day η Μπέρμπιγχαμ παραχώρησε ισοπαλία με 1-1 στην Ντέρμπι και η Σαουθάμπτον ηττήθηκε με 2-1 στην έδρα της Όξφορντ. Μετράει 6 Goal/Goal στα 7 τελευταία ματς η Μπέρμπιγχαμ και 5 συνεχόμενα η Σαουθάμπτον.

Στην Πορτογαλία «καυτό» φαβορί είναι η πρωτοπόρος Πόρτο στον εντός έδρας αγώνα της με την ουραγό της βαθμολογίας Άβες. Ο «άσος» της είναι πολύ χαμηλά και δεν αξίζει να παιχτεί. Τον συνδυάζουμε με το Over. Μπορεί να κερδίσει με μεγάλο σκορ η Πόρτο. Η Άβες δέχτηκε 14 γκολ στα 4 τελευταία παιχνίδια της! Συνολικά έχει φέρει 11 Over στις 15 αγωνιστικές.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

763 (21:45) ΡΟΜΑ-ΤΖΕΝΟΑ 1 1,61

764 (22:15) ΜΠΕΡΜΠΙΓΧΑΜ-ΣΑΟΥΘΑΜΠΤΟΝ GOAL/GOAL 1,70

765 (22:15) ΠΟΡΤΟ-ΑΒΕΣ 1+OVER 1,45