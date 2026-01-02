Επιλογές από Ισπανία και Ιταλία

Οι 2 επιλογές από την Premier League δεν πέρασαν χθες. Είχαμε προτείνει τον «1» στο Λίβερπουλ – Λιντς (0-0) και το «2+Ov 1,5» στο Σάντερλαντ – Μάντσεστερ Σίτι (0-0).

Μία δυάδα με φαβορί ξεχωρίσαμε και από το σημερινό πρόγραμμα. Το πρώτο είναι η Έιμπαρ στη Β’ Ισπανίας η οποία υποδέχεται τη Μιρανδές. Η γηπεδούχος στο τελευταίο της ματς πριν από τη διακοπή για τις γιορτές επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση της Βαγιαδολίδ (3-0), η οποία πέρυσι αγωνιζόταν στην Α’ Ισπανίας. Η φιλοξενούμενη βρίσκεται στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα και είναι πολύ πιθανό τη νέα σεζόν να αγωνίζεται στη Γ’ Ισπανίας. Έχει πάρει μόλις 4 νίκες σε 19 αγώνες. Επίσης, έχασε στα 3 από τα τελευταία 4 παιχνίδια στο πρωτάθλημα και το Κύπελλο. Θέλει να ξεκολλήσει από την τελευταία θέση η Μιρανδές, αλλά δύσκολα θα αποφύγει την ήττα, η οποία, εάν έρθει, θα είναι η τέταρτη στα 5 πιο πρόσφατα ματς της εκτός έδρας.

Το δεύτερο φαβορί της ημέρας έρχεται από το Καμπιονάτο και είναι η Μίλαν, η οποία έχασε στην πρεμιέρα της σεζόν με 2-1 από την Κρεμονέζε και έκτοτε παραμένει αήττητη στο πρωτάθλημα έχοντας 10-5-0! Την περασμένη Κυριακή επικράτησε άνετα 3-0 της Βερόνα και παρέμεινε σε απόσταση αναπνοής από την πρωτοπόρο και συμπολίτισσά της Ίντερ. Εκτός έδρας κέρδισε στα 2 τελευταία ματς. Το ένα ήταν στην Ίντερ (0-1) και το άλλο στην Τορίνο (2-3). Μπορεί να πάρει ακόμα ένα «τρίποντο» στην Κάλιαρι απ’ όπου πέρασε τις 4 από τις τελευταίες 5 φορές που την επισκέφτηκε. Εξάλλου, η Μίλαν δείχνει φέτος ότι θα παλέψει μέχρι το τέλος για την κατάκτηση του τίτλου. Για να το πετύχει θα πρέπει να κερδίζει αυτά τα παιχνίδια με συνοπτικές διαδικασίες.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

226 (21.30) ΕΪΜΠΑΡ-ΜΙΡΑΝΔΕΣ 1 1,57

229 (21.45) ΚΑΛΙΑΡΙ-ΜΙΛΑΝ 2 1,57