Επιλογές από Γιουρόπα, Κόνφερενς

Η Τουν δεν αντιμετώπισε το παραμικρό πρόβλημα στη Βίντερτουρ χθες. Επικράτησε 3-0 και επιβεβαίωσε το 1,57 στο «2+Ov 1,5». Επίσης, έγινε G/G από το 14’ το Ρέμο – Ιντερνασιονάλ (1-1). Η απόδοση εδώ ήταν 1,76. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από τους επαναληπτικούς της νοκ-άουτ φάσης σε Γιουρόπα και Κόνφερενς Λιγκ.

ΓΚΕΝΚ – ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ

Επαναληπτικό ματς για το Γιουρόπα με την πρόκριση να έχει κριθεί σε μεγάλο βαθμό μετά το 3-1 των Βέλγων μέσα στην Κροατία. Παρόλα αυτά, η Ντιναμό Ζάγκρεμπ θα κατέβει για να διεκδικήσει τις όποιες πιθανότητες έχει και ένα γκολ μπορεί να το βάλει. Επομένως, θα πάμε στο G/G, το οποίο επιβεβαίωσε στις 3/4 αναμετρήσεις της στον θεσμό. Επίσης, σκόραρε στα 11/3 παιχνίδια της ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Το ίδιο έπραξε και στις 14/18 φετινές εξορμήσεις. Η Γκενκ από την πλευρά της, έχει 9/12 G/G μέσα – έξω και 7/9 στο «σπίτι» της.

ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΜΠΡΑΝ

Επαναληπτικό 90λεπτο για το Γιουρόπα Λιγκ. Η Μπολόνια κρατάει στα χέρια της την πρόκριση μετά το 1-0 μέσα στη Νορβηγία. Είχε ευκαιρίες για δεύτερο τέρμα, καθώς ήταν εμφανής η ανωτερότητά της. Θα ποντάρουμε να κερδίσει με Ov 1,5. Η φιλοξενούμενη δίνει αγώνες μόνο στην τρέχουσα διοργάνωση από τις 30 Νοεμβρίου που ολοκληρώθηκε το πρωτάθλημα στη χώρα της. Ως εκ τούτου, είναι αρκετά πίσω σε φυσική κατάσταση, ενώ έχασε και στα 3/4 ματς απέναντι σε ιταλικές ομάδες.

ΛΩΖΑΝΗ – ΟΛΟΜΟΥΤΣ

Επαναληπτική αναμέτρηση για το Κόνφερενς Λιγκ. Το πρώτο ματς έληξε 1-1. Αναμένουμε να γίνει και τώρα ένα «ανοιχτό» παιχνίδι και θα πάμε στο G/G ή Ov, το οποίο έφερε η φιλοξενούμενη στις 6/6 αναμετρήσεις της στον θεσμό. Το ίδιο συνέβη και στα 3/3 ματς της ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, καθώς και στις 9/12 εξόδους της. Η γηπεδούχος από την άλλη, έχει 8/8 εντός – εκτός και 17 στα 19 φετινά 90λεπτα στη βάση της!

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

22.00 969 ΓΚΕΝΚ – ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ G/G 1,71

22.00 971 ΜΠΟΛΟΝΙΑ – ΜΠΡΑΝ 1+OV 1,5 1,73

22.00 976 ΛΩΖΑΝΗ – ΟΛΟΜΟΥΤΣ G/G ή OV 1,55