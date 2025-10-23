Επιλογές από Γιουρόπα, Κόνφερενς

Η Μπόντο Γκλιμτ μείωσε στο 81’ με τη Γαλατάσαραϊ (1-3) χθες και πέρασε το 1,73 του G/G+Over. Επίσης, η Μπάγερν πέτυχε τέταρτο τέρμα στο 79’, κέρδισε 4-0 την Μπριζ και επιβεβαιώθηκε το Ov 3,5 στο 1,73. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από τα Γιουρόπα και Κόνφερενς Λιγκ.

ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ – ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ

Αναμέτρηση για το Γιουρόπα Λιγκ με την Γκόου Αχέντ (Ολλανδία) να έχει μία ήττα (1-0 από τη Στεάουα) και μία νίκη (το 2-1 επί του Παναθηναϊκού) μέχρι τώρα στη League Phase. Η Άστον Βίλα (Αγγλία) από την άλλη, έκανε το 2/2 στις πρώτες δύο αγωνιστικές, αφού κέρδισε 1-0 την Μπολόνια και 2-0 τη Φέγενορντ μέσα στην Ολλανδία. Η… μέρα με τη νύχτα είναι οι δύο ομάδες, καθώς η γηπεδούχος συμμετέχει πρώτη φορά στην ιστορία της σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, ενώ είναι και σε πτώση, αφού μετράει 1-1-3 στα τελευταία πέντε παιχνίδια. Εν αντιθέσει με τη φιλοξενούμενη που προέρχεται από 5/5 νίκες.

ΛΥΩΝ – ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Δεύτερο ματς που επιλέγουμε από το Γιουρόπα και εδώ θα ποντάρουμε τον «1», αφού υπάρχει διαφορά δυναμικότητας. Επίσης, η Λυών (Γαλλία) ξεκίνησε με 2/2 «τρίποντα» τη σεζόν στη League Phase διατηρώντας και το μηδέν στα μετόπισθεν (1-0 την Ουτρέχτη, 2-0 τη Σάλτσμπουργκ). Επίσης, έχει μέχρι τώρα 7/10 νίκες εντός – εκτός και 4/5 στην έδρα της. Η Βασιλεία (Ελβετία) από την πλευρά της, «τρέχει» σερί 0-2-4 στη Γαλλία και έχασε στις 2/2 ευρωπαϊκές εξορμήσεις της.

ΛΙΝΚΟΛΝ – ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ

Αγώνας για το Κόνφερενς Λιγκ με τη Λίνκολν (Γιβραλτάρ) να ζει το όνειρό της, αφού πέρασε για πρώτη φορά στην ιστορία της σε φάση ομίλων. Είναι η πιο αδύναμη ομάδα της διοργάνωσης και υπέστη βαριές ήττες με 5-1 από την Μπράγκα και 5-0 από τη Ζρίνσκι στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Αναμένεται να χάσει και το τρέχον ματς, καθώς η Λεχ Πόζναν (Πολωνία) είναι εμπειρότερη και ποιοτικότερη από αυτή. Πάμε στο «2+Over», το οποίο επιβεβαίωσαν οι Πολωνοί στα 2/2 ματς τους στη League Phase (2-1 την Γκενκ και 4-1 τη Ραπίντ Βιέννης).

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.45 957 ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ – ΑΣΤΟΝ ΒΙΛΑ 2 1,50

19.45 958 ΛΥΩΝ – ΒΑΣΙΛΕΙΑ 1 1,58

22.00 986 ΛΙΝΚΟΛΝ – ΛΕΧ ΠΟΖΝΑΝ 2+OV 1,67