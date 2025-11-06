Επιλογές από Γιουρόπα και Κόνφερενς

Η Γαλατάσαραϊ επιβεβαίωσε πανηγυρικά το «Χ2+Ov 1,5» του 1,60 με τον Άγιαξ χθες, καθώς τον κέρδισε 3-0! Επίσης, πέρασε και το G/G του 1,63 στο Μάντσεστερ Σίτι – Ντόρτμουντ (4-1). Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται από τα Γιουρόπα και Κόνφερενς Λιγκ.

ΜΑΛΜΕ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ

Αναμέτρηση για το Γιουρόπα Λιγκ στην οποία θα ποντάρουμε το G/G, καθώς αμφότερες οι ομάδες δίνουν δικαιώματα ανασταλτικά. Η Μάλμε (Σουηδία) μετράει 6/8 ανεξαρτήτως έδρας και τέσσερα συνεχόμενα στη βάση της. Σε αυτή βρήκε δίχτυα στους 11/14 αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις και στους 4/4 στην τρέχουσα όπου οι 3/4 ήταν και G/G. Ο Παναθηναϊκός (Ελλάδα) από την άλλη, έχει 7/10 μέσα – έξω και 6/7 μακριά από το «σπίτι» του. Ακόμα, ήταν G/G τα 4/5 ματς του στο Γιουρόπα Λιγκ.

ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ – ΘΕΛΤΑ

Παιχνίδι για το Γιουρόπα Λιγκ όπου θα επιλέξουμε και εδώ το G/G. Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ (Κροατία) έχει 7/8 μέσα – έξω ανεξαρτήτως έδρας και πέντε συνεχόμενα στη βάση της στην οποία βρήκε δίχτυα και στις επτά φετινές αναμετρήσεις της. Επίσης, έβαλε και δέχτηκε γκολ και στα τρία ματς ανεξαρτήτως έδρας στην τρέχουσα διοργάνωση. Η Θέλτα (Ισπανία) από την πλευρά της, έχει 12/13 G/G εντός – εκτός, ενώ ήταν G/G και οι 6/7 εξορμήσεις της. Κράτησε απαραβίαστη την εστία της μόνο κόντρα στην ερασιτεχνική Πουέρτο ντε Βέγκα (2-0) στο Κύπελλο. Επιπλέον, στο Γιουρόπα Λιγκ μετράει 3/3 G/G ανεξαρτήτως έδρας.

ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ – ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ

Ματς για το Κόνφερενς Λιγκ. Η ΑΕΚ Λάρνακας (Κύπρος) έριξε τη… βόμβα την προηγούμενη αγωνιστική, καθώς κέρδισε 1-0 μέσα στην Κρίσταλ Πάλας! Στην πρεμιέρα πάλι, έβαλε τέσσερα γκολ στην ολλανδική Άλκμααρ (4-0)! Δύο τεράστια αποτελέσματα για την κυπριακή ομάδα. Υποδέχεται τώρα την Αμπερντίν (Σκωτία), η οποία προέρχεται από το βαρύ 6-0 από την ΑΕΚ, ενώ έχασε και την πρώτη αγωνιστική με 3-2 από τη Σαχτάρ. Επίσης, δέχτηκε τουλάχιστον δύο γκολ και στις τέσσερις φετινές αναμετρήσεις της στην Ευρώπη. Η γηπεδούχος έβαλε από δύο και πάνω στα 6/8 φετινά εντός έδρας ματς ανεξαρτήτως διοργάνωσης και στα 3/4 στην Ευρώπη. Μπορεί να το επαναλάβει απόψε απέναντι στην αδύναμη φιλοξενούμενη.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.45 899 ΜΑΛΜΕ – ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ G/G 1,76

19.45 902 ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ – ΘΕΛΤΑ G/G 1,71

19.45 908 ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ – ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ OV 1,5 ΓΗΠ. 1,60