Επιλογές από Γερμανία και Νορβηγία

Το Χάκα – Ελσίνκι έληξε G/G+OV χθες το μεσημέρι (κέρδισε 2-1 η φιλοξενούμενη με ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο). Η απόδοση ήταν 1,73. Επίσης, έγινε Over το Κάρβινα – Μποέμιανς (1-2). Πλήρωνε 1,60.

Τέλος, πέρασε και το Over του 1,55 στο Βαλερένγκα – Σάρμσμποργκ (4-0). Από εκεί και πέρα δύο είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται από το Κύπελλο Γερμανίας και τη Β’ Νορβηγίας.

ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ – ΡΑΝΧΑΪΜ

Όποτε συναντιούνται οι δύο ομάδες του… δίνουν και καταλαβαίνει, καθώς τα 12/13 μεταξύ τους ματς ανεξαρτήτως έδρας ήταν G/G με τα 10 και Over! Θα ποντάρουμε να σκοράρουν αμφότερες κάτι που συνέβη και στα επτά παιχνίδια που συναντήθηκαν στην έδρα της Άαλεσουντ.

Επίσης, η γηπεδούχος μετράει 6/7 μέσα – έξω και βρήκε δίχτυα στους 10/12 φετινούς αγώνες στη βάση της. Όσον αφορά τη φιλοξενούμενη, έχει 11/15 εντός – εκτός, ενώ έφερε το G/G και στις 7/9 εξορμήσεις. Επιπλέον, σκόραρε στις 8/9 εξόδους. Τέλος, είναι κρίσιμο το ματς και για τις δύο, καθώς η μεν Άαλεσουντ θέλει να κρατηθεί στη ζώνη των πλέι οφ, η δε Ρανχάιμ να μπει σε αυτή. Συνεπώς, θα κυνηγήσουν με πάθος τη νίκη.

ΡΟΤ ΒΑΪΣ ΕΣΣΕΝ – ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ

Μονή αναμέτρηση για τον πρώτο γύρο του Κυπέλλου Γερμανίας με τις δύο ομάδες να χωρίζουν δύο κατηγορίες. Τεράστια η διαφορά δυναμικότητας και το 1,30 στο «2» παίζεται από αυτούς που… κυνηγούν «τοκογλυφικά» σημεία.

Εμείς θα πάμε στο Over, διότι είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι για την ομάδα του Κόβατς, ο οποίος συνεχίζει στο τιμόνι της, αφού την ανέλαβε στις αρχές Φλεβάρη.

Έδωσε τρία φιλικά που ήταν όλα Over, ενώ μπήκαν τουλάχιστον τρία γκολ και στα 3/4 ματς της στο Μουντιάλ Συλλόγων. Επίσης, ήταν Over και οι 4/4 συναντήσεις της με τη αντίπαλό της ανεξαρτήτως έδρας. Επιπλέον, η Ροτ Βάις Έσσεν μέτρησε 8/10 Over στα φιλικά που έπαιξε μέσα στο καλοκαίρι.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

1121 20.00 ΑΑΛΕΣΟΥΝΤ – ΡΑΝΧΑΪΜ G/G 1,60

1132 21.45 ΡΟΤ ΒΑΪΣ ΕΣΣΕΝ – ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ OVER 1,50