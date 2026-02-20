Επιλογές από Γερμανία και Ισπανία

Τo Goal/Goal πέρασε χτες στο ματς του Europa League, Σέλτικ-Στουτγκάρδη (1-4) αλλά δεν έγινε το Over στον αγώνα του Conference, League Νόα-Άλκμααρ (1-0).

Η Μάιντζ βρίσκεται σε δύσκολη θέση στην Bundesliga και δίνει μάχη για να παραμείνει στην κατηγορία. Προέρχεται από τη βαριά ήττα με 4-0 από την Ντόρτμουντ. Ποντάρει στην έδρα της για να πάρει τη νίκη στο κρίσιμο ματς με το Αμβούργο. Το πρόγραμμά της στη συνέχεια είναι δύσκολο και έχει «σημαδέψει» το σημερινό παιχνίδι για να πάρει τους 3 βαθμούς.

Το Αμβούργο έχει επίσης ως στόχο τη σωτηρία. Με τη νίκη του 3-2 κόντρα στην Ουνιόν Βερολίνου πήρε διαφορά 4 βαθμών από την Μάιντζ και 6 από την 16η θέση που οδηγεί σε αγώνες μπαράζ για την παραμονή στην κατηγορία. Έχει ρίσκο ο «άσος» της Μάιντζ αλλά και μεγάλη απόδοση. Αξίζει να παιχτεί.

Στη La Liga φαβορί για τη νίκη είναι η Αθλέτικ Μπιλμπάο στον αγώνα με την Έλτσε. Προσπαθεί να πλησιάσει τις θέσεις που δίνουν ευρωπαϊκά εισιτήρια. Την προηγούμενη αγωνιστική έκανε την ανατροπή στο εκτός έδρας παιχνίδι με την Οβιέδο και πήρε τη νίκη με 1-2. Στην έδρα της μπορεί να κερδίσει την Έλτσε η οποία παλεύει για να σωθεί και στο τελευταίο ματς έμεινε στο 0-0 με την Οσασούνα. Εύκολα ή δύσκολα πρέπει να πάρει τη νίκη η Μπιλμπάο.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

171 (21:30) ΜΑΪΝΤΖ-ΑΜΒΟΥΡΓΟ 1 2,12

195 (22:00) ΑΘΛΕΤΙΚ ΜΠΙΛΜΠΑΟ-ΕΛΤΣΕ 1 1,71