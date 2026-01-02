Επιλογές από Γαλλία και Πορτογαλία

Με ταμείο έκλεισε το 2025, με ταμείο άνοιξε και το 2026, καθώς πέρασε το Ov 1,5 γκολ της Μπρόμλεϊ στο 1,57 (2-1 τη Νιούπορτ) και το G/G ή Over του 1,51 στο Πρέστον – Σέφιλντ Γουένσντεϊ (3-0). Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Γαλλίας και την Α’ Πορτογαλίας.

ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ – ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ.

Η Σπόρτινγκ Λισαβόνας δεν αντιμετώπισε ιδιαίτερα προβλήματα με τη Ρίο Άβε (4-0) την Κυριακή που μας πέρασε και παρέμεινε στο κυνήγι της πρωτοπόρου Πόρτο. Η διαφορά είναι βέβαια στους επτά βαθμούς, αλλά υπάρχουν ακόμα 18 αγωνιστικές μέχρι τη λήξη της σεζόν οπότε δεν έχει τελειώσει τίποτα. Επισκέπτεται τώρα τη Ζιλ Βιθέντε, την οποία κέρδισε στα 11/13 εντός – εκτός ματς που την αντιμετώπισε! Επίσης, «τρέχει» σερί 13-3-1 ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης και η ήττα ήταν στην παντοδύναμη Μπάγερν Μονάχου (1-3) για το Τσάμπιονς Λιγκ. Εύκολα ή δύσκολα λοιπόν αναμένεται να περάσει από τη γηπεδούχο, η οποία παραμένει χωρίς νίκη από τις 3 Νοεμβρίου όταν και επικράτησε 1-0 της Σάντα Κλάρα.

ΤΟΥΛΟΥΖ – ΛΑΝΣ

Αμφότερες οι ομάδες ήταν φορμαρισμένες πριν τη διακοπή για τα Χριστούγεννα, αφού η Τουλούζ μετρούσε 3/3 νίκες ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης και μόλις μία ήττα στα τελευταία εννέα παιχνίδια. Η Λανς από την πλευρά της, είχε επτά συνεχόμενα κερδισμένα ματς μέσα – έξω! Επίσης, έχει υποστεί μόλις μία ήττα στους 13 πιο πρόσφατους αγώνες! Επομένως, υπάρχει μία ισορροπία στο ζευγάρι. Καλύτερη ομάδα πάντως είναι η φιλοξενούμενη, η οποία φιγουράρει στην πρώτη θέση του βαθμολογικού πίνακα και ελπίζει να σπάσει την πρωτοκαθεδρία της Παρί Σεν Ζερμέν. Θα ποντάρουμε το «Χ2+Ov 1,5», το οποίο επιβεβαίωσε στις 4/5 επισκέψεις στη γηπεδούχο. Επιπλέον, δεν έχασε και σημειώθηκαν τουλάχιστον δύο τέρματα στα 9/11 εντός – εκτός και στις 4/5 εξορμήσεις της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

20.45 225 ΖΙΛ ΒΙΘΕΝΤΕ – ΣΠΟΡΤΙΝΓΚ ΛΙΣ. 2 1,55

21.45 228 ΤΟΥΛΟΥΖ – ΛΑΝΣ Χ2+OV 1,5 1,85