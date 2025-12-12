Επιλογές από Γαλλία και Ιταλία

Η Φερεντσβάρος κέρδισε με ανατροπή 2-1 τη Ρέιντζερς χθες και επιβεβαίωσε τον «1» του 1,73. Επίσης, πέρασε και η Άστον Βίλα από τη Βασιλεία με 2-1. Η νίκη της πλήρωνε 1,76. Τέλος, δεν έχασε η Λεχ Πόζναν από τη Μάιντζ (1-1). Το «1Χ» έδινε 1,52. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από τη Β’ Ιταλίας και τη Γ’ Γαλλίας.

ΡΟΥΕΝ – ΚΕΒΙΓΙ

Η Ρουέν είναι από τις πιο φορμαρισμένες ομάδες στη Γ’ Γαλλίας έχοντας 6-3-0 στα τελευταία εννέα ματς ανεξαρτήτως έδρας. Επίσης, κέρδισε στα 4/5 στη βάση της. Έτσι, βρίσκεται μέσα στην πρώτη δυάδα που οδηγεί απευθείας στη δεύτερη κατηγορία διατηρώντας και μία διαφορά πέντε βαθμών από την 3η Σοσό. Βοηθάει σε αυτό και το γεγονός ότι διαθέτει την καλύτερη άμυνα με εννέα γκολ παθητικό σε εννέα αγωνιστικές. Υποδέχεται τη Κεβιγί, η οποία απέχει δύο πόντους από την επικίνδυνη ζώνη και μετράει τέσσερις σερί ήττες. Επίσης, ηττήθηκε στις 6/8 φετινές εξορμήσεις δεχόμενη τουλάχιστον δύο γκολ στις πέντε εξ αυτών. Επιπλέον, έχασε στις πέντε από τις τελευταίες έξι επισκέψεις στη σημερινή αντίπαλό της. Περιμένουμε να συμβεί κάτι ανάλογο και απόψε, καθώς είναι μεγάλη η διαφορά δυναμικότητας μεταξύ των δύο συλλόγων.

ΠΑΛΕΡΜΟ – ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ

Η Παλέρμο ξεκίνησε τη σεζόν ως το απόλυτο φαβορί για την επιστροφή στο Καμπιονάτο. Μπήκε δυνατά, έχασε τον βηματισμό της κάποια στιγμή και έμεινε πίσω στη βαθμολογία, αλλά τώρα ανεβαίνει ξανά. Μετράει 3-1-1 στα τελευταία πέντε παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας στο πρωτάθλημα και 2/2 νίκες στη βάση της, αμφότερες με 5-0! Υποδέχεται την προτελευταία Σαμπντόρια, η οποία έπεσε αγωνιστικά στη Γ’ Ιταλίας πέρυσι, αλλά πήρε τελικά μέρος στα μπαράζ αποφυγής του υποβιβασμού, επειδή «διαλύθηκε» η Μπρέσια. Εκεί ξεπέρασε το εμπόδιο της Σαλερνιτάνα και σώθηκε. Φέτος ξεκίνησε με προσδοκίες ανόδου και αυτή τη στιγμή είναι προτελευταία! Ηττήθηκε στα 3/5 ματς εντός – εκτός και στις 5/7 εξόδους. Θα περάσει δύσκολο βράδυ στη γηπεδούχο.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.00 155 ΡΟΥΕΝ – ΚΕΒΙΓΙ 1 1,66

21.30 170 ΠΑΛΕΡΜΟ – ΣΑΜΠΝΤΟΡΙΑ 1 1,70