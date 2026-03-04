Επιλογές από Γαλλία και Ισπανία

Το Στρασβούργο επιβλήθηκε 2-1 της Ρεμς χθες και επιβεβαίωσε το 1,61 που έδινε η νίκη της. Επίσης, πέρασε και το G/G του 1,72 στο Βίντερτουρ – Σερβέτ (1-1). Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από το Κύπελλο Γαλλίας και την Α’ Ισπανίας.

ΒΑΓΕΚΑΝΟ – ΟΒΙΕΔΟ

Εξ αναβολής αναμέτρηση, η οποία είναι κρίσιμη και για τις δύο ομάδες, καθώς παλεύουν για την παραμονή τους. Για τη φιλοξενούμενη θεωρείται και από τα τελευταία της χαρτιά, καθώς απέχει εννέα βαθμούς από τη σωτηρία. Είναι πάντως αρκετά βελτιωμένη το τελευταίο διάστημα και ακόμα και όταν χάνει αυτό συμβαίνει δύσκολα. Όπως με την Ατλέτικο (0-1) στην οποία υπέκυψε στην τελευταία φάση της αναμέτρησης. Η Βαγεκάνο από την πλευρά της, παρουσιάζει σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της και το 1,70 που πληρώνει για να κερδίσει χαρακτηρίζεται χαμηλό. Θα ποντάρουμε το G/G, το οποίο βγήκε ψηλά και έχει βάση, αφού επιβεβαιώθηκε στα τελευταία τρία μεταξύ τους ματς στη Μαδρίτη. Επίσης, η γηπεδούχος μετράει 4/5 εντός – εκτός και 4/5 στην έδρα της. Η φιλοξενούμενη από την άλλη, έχει 5/8 μέσα – έξω και 3/4 μακριά από το «σπίτι» της.

ΜΑΡΣΕΪΓ – ΤΟΥΛΟΥΖ

Μονή αναμέτρηση για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Γαλλίας. Σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια ακολουθεί παράταση και εάν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι. Αμφότερες αγωνίζονται στο Σαμπιονά. Η Μαρσέιγ είναι 4η και μέσα στο παιχνίδι για έξοδο στο Τσάμπιονς Λιγκ, αλλά την ενδιαφέρει το Κύπελλο, αφού έχει αποκλειστεί η Παρί Σεν Ζερμέν. Η Τουλούζ από την άλλη, είναι 11η και απέχει αρκετά τόσο από την επικίνδυνη ζώνη, όσο και από τις θέσεις που δίνουν ευρωπαϊκό εισιτήριο. Διάγει περίοδο κάμψης, καθώς έχει 3/4 ήττες εντός – εκτός και τρεις συνεχόμενες μακριά από τη βάση της. Επίσης, έχασε και στις 5/7 επισκέψεις στην αποψινή αντίπαλό της. Όσον αφορά τη Μαρσέιγ, προέρχεται από 3/4 νίκες στο «σπίτι» της, ενώ κέρδισε τα 8/11 ματς ανεξαρτήτως έδρας στη διοργάνωση!

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

20.00 917 ΒΑΓΕΚΑΝΟ – ΟΒΙΕΔΟ G/G 2,06

22.00 942 ΜΑΡΣΕΪΓ – ΤΟΥΛΟΥΖ 1 1,61