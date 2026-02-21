Επιλογές από Γαλλία και Ελλάδα

Η Λιέγη επικράτησε 3-2 της Κλαμπ Μπρίζ Β χθες και επιβεβαίωσε τον «1» του 1,65. Επίσης, κέρδισε και η Νόρτζελαντ 3-1 τη Βέιλε. Ο «1» εδώ πλήρωνε 1,55. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από τη Σούπερ Λιγκ, τη Σούπερ Λιγκ 2 και την Α’ Γαλλίας.

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β – ΚΑΛΑΜΑΤΑ

Ο Ολυμπιακός Β λαμβάνει μέρος στα μπαράζ ανόδου στη Σούπερ Λιγκ, αλλά δεν έχει δικαίωμα προβιβασμού. Με λίγα λόγια είναι αδιάφορος. Η Καλαμάτα από την άλλη, υπέστη την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα. Ήταν με 2-0 από τον Πανιώνιο, ο οποίος την έπιασε στην πρώτη θέση! Επομένως, η νίκη σήμερα αποτελεί μονόδρομο για τη φιλοξενούμενη που είναι από την αρχή της σεζόν το πρώτο φαβορί για την άνοδο. Συνδυάζουμε το «2 με το Ov 1,5 για να ανεβάσουμε την απόδοση. Κέρδισε με Ov 1,5 στους 10/12 αγώνες εντός – εκτός και στις 8/9 φετινές εξορμήσεις. Το ίδιο έπραξε και στις 2/3 επισκέψεις στη γηπεδούχο.

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ

Ντέρμπι στη Σούπερ Λιγκ με τον Αστέρα να παλεύει για την παραμονή και τον Ατρόμητο για την είσοδο στην οκτάδα. Αμφότεροι απογοητεύουν τη φετινή σεζόν με την εικόνα που βγάζουν. Θα ποντάρουμε το G/G ή Over, το οποίο έφεραν στα 5/5 μεταξύ τους ματς στην Τρίπολη. Επίσης, η γηπεδούχος μετράει 3/4 εντός – εκτός και 9/12 στη βάση του. Ο Ατρόμητος από την άλλη, έχει 2/3 μέσα – έξω και σκόραρε στις 8/11 εξόδους.

ΛΑΝΣ – ΜΟΝΑΚΟ

Η Λανς εκμεταλλεύτηκε την απρόσμενη ήττα της Παρί Σεν Ζερμέν στη Ρεν (1-3) και επέστρεψε στην κορυφή με το 5-0 επί της Παρί. Αυτή ήταν η 14η νίκη της στα τελευταία 15 ματς ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης! Επίσης, έχει 11/11 επιτυχίες στο γήπεδό της. Σε αυτό επικράτησε και στα 2/3 που υποδέχτηκε τη νυν αντίπαλό της. Η Μονακό πάλι, μεσοβδόμαδα έχει τον επαναληπτικό στα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ με την Παρί Σεν Ζερμέν (2-3). Επιπλέον, «τρέχει» σερί 2-3-5 στα τελευταία 10 ματς μακριά από τη βάση της. Δύσκολα θα προβάλει αντίσταση στην πρωτοπόρο.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

15.00 252 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β – ΚΑΛΑΜΑΤΑ 2+OV 1,5 1,55

17.00 350 ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ – ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ G/G ή OV 1,78

18.00 385 ΛΑΝΣ – ΜΟΝΑΚΟ 1 1,68