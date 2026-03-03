Επιλογές από Γαλλία και Ελβετία

Η Τρουά πέρασε χθες με 2-0 από την Αμιάν και επιβεβαίωσε το 1,87 στο «διπλό». Επίσης, το ίδιο έπραξε και η Μπενφίκα στη Ζιλ Βιθέντε (2-1). Η δική της νίκη έδινε 1,63. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται από το Κύπελλο Γαλλίας και την Α’ Ελβετίας.

ΒΙΝΤΕΝΤΟΥΡ – ΣΕΡΒΕΤ

Η Βίντερτουρ παραμένει καθηλωμένη στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα στην Α’ Ελβετίας και όλα δείχνουν ότι η νέα σεζόν θα τη βρει στη δεύτερη κατηγορία. Μετράει 1-2-10 στα τελευταία 13 ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης, αλλά δίχτυα βρίσκει με συνέπεια. Συγκεκριμένα, σκόραρε στα 9/12 μέσα – έξω και στα 11/13 φετινά ματς στη βάση της. Το ίδιο συνέβη και στα 12/17 εντός – εκτός κόντρα στην αποψινή αντίπαλό της. Η Σερβέτ πάλι, είναι το φαβορί στο ζευγάρι με τη νίκη της να πληρώνει κάτω από 1,50 παρότι έχει μία νίκη στα 11 πιο πρόσφατα παιχνίδια. Εξάλλου, σημείωσε γκολ στα 12/14 ανεξαρτήτως έδρας σε πρωτάθλημα και Κύπελλο. Το ίδιο έκανε και στις 9/10 εξόδους. Από την άλλη, παραβιάστηκε η εστία της στις 10/11 εξορμήσεις. Οπότε, ποντάρουμε το G/G.

ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ΡΕΜΣ

Μονή αναμέτρηση για την προημιτελική φάση του Κυπέλλου Γαλλίας. Σε περίπτωση ισοπαλίας στην κανονική διάρκεια ακολουθεί παράταση και εάν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι. Τις δύο ομάδες χωρίζει μία κατηγορία. Το Στρασβούργο παίζει στο Σαμπιονά και είναι στην 8η θέση. Η Ρεμς είναι 3η στη Β’ Γαλλίας και βρίσκεται στο «-4» από την προνομιούχο δυάδα. Ο βασικός της στόχος είναι η άνοδος στην Α’. Εξάλλου, «τρέχει» αήττητο σερί επτά αγώνων, αλλά οι τελευταίοι τέσσερις έληξαν ισόπαλοι και όλοι με 0-0! Το ίδιο συνέβη και στον προηγούμενο γύρο της διοργάνωσης με τη Λε Πουί που αγωνίζεται στη Γ’, την οποία απέκλεισε στα πέναλτι με 3-0. Απόψε ο πήχης ανεβαίνει κατακόρυφα, καθώς το Στρασβούργο κάνει πολύ καλή σεζόν στο Σαμπιονά. Επίσης, είναι ισχυρό στην έδρα του έχοντας 8-2-2 στα τελευταία 12 ματς πρωτάθλημα και Κύπελλο. Τέλος, στον προηγούμενο γύρο απέκλεισε την ισχυρότατη Μονακό (3-1).

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

21.30 827 ΒΙΝΤΕΝΤΟΥΡ – ΣΕΡΒΕΤ G/G 1,72

22.00 876 ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ΡΕΜΣ 1 1,61