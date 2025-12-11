Επιλογές από το Europa League και το Conference League

Στο ταμείο οδήγησαν οι προτάσεις της στήλης την Τετάρτη από το Champions League, το Over στο παιχνίδι Κλαμπ Μπριζ-Άρσεναλ (1,58) και τα Goal/Goal στα ματς Λεβερκούζεν-Νιούκαστλ (1,57) και Ρεάλ Μαδρίτης-Μάντσεστερ Σίτι (1,44)! Η τριάδα έδωσε απόδοση 3,70!

Οι σημερινές επιλογές είναι από το Europa League και το Conference League. Πρωτοπόρος στη League Phase του Europa League είναι η Λυών. Υποδέχεται την Γκόου Άχεντ Ιγκλς και είναι φαβορί για τη νίκη. Ο «άσος» της όμως είναι χαμηλά και δεν αξίζει να παιχτεί. Πιθανό είναι το Over. Μπορεί να το φέρει και μόνη της η Λυών. Ικανή για να σκοράρει είναι και η Γκόου Άχεντ Ιγκλς.

Άλλο 1 Over που ξεχώρισα από το Europa League είναι αυτό στο παιχνίδι της Πόρτο με τη Μάλμε. Στην πρώτη οχτάδα βρίσκεται η Πόρτο με 10 βαθμούς. Στην ουρά της βαθμολογίας είναι η Μάλμε με μόλις 1 βαθμό. Το πιθανότερο είναι να πάρει τη νίκη η Πόρτο, ίσως και με μεγάλο σκορ. Μπορεί να βρει δίχτυα και η Μάλμε για να γίνει πιο εύκολα το Over.

Ξεχώρισα και 1 Goal/Goal από το Conference League στο παιχνίδι της Κουόπιο με τη Λωζάνη. Και οι 2 δίνουν μάχη για την πρόκριση. Η Κουόπιο έχει 5 βαθμούς και η Λωζάνη 7. Το ματς γίνεται στο Τάμπερε και όχι στη φυσική έδρα της Κουόπιο. Μικρό προβάδισμα για τη νίκη έχει η ελβετική ομάδα, αλλά και η Κουόπιο μπορεί να σκοράρει. Το Goal/Goal έγινε και στα 2 προηγούμενα ματς που έδωσε ως γηπεδούχος, με την Ντρίτα 1-1 και τη Σλόβαν Μπρατισλάβας 3-1.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

920 (22:00) ΛΥΩΝ-ΓΚΟΟΥ ΑΧΕΝΤ ΙΓΚΛΣ OVER 1,47

924 (22:00) ΠΟΡΤΟ-ΜΑΛΜΕ OVER 1,58

924 (22:00) ΚΟΥΟΠΙΟ-ΛΩΖΑΝΗ GOAL/GOAL 1,55