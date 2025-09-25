Επιλογές από το Europa League

Οι 2 από τις 3 επιλογές της στήλης πέρασαν την Τετάρτη, το Χ2 και Over 1,5 της Ρόμα στο ματς με τη Νις (πήρε τη νίκη με 1-2 η Ρόμα) και το Over 2,5 στον αγώνα Φράιμπουργκ-Βασιλεία (3-1). Μας «χάλασε» την τριάδα το Goal/Goal που είχαμε προτείνει στο παιχνίδι Μίντιλαντ-Στουρμ Γκρατς (2-0).

Το Europa League συνεχίζεται σήμερα με τα υπόλοιπα παιχνίδια της 1ης αγωνιστικής της League Phase. Ένα από τα αμφίρροπα ματς είναι αυτό ανάμεσα στη Ρέιντζερς και την Γκενκ. Λόγω έδρας οι αποδόσεις δίνουν ένα πολύ μικρό προβάδισμα στη Ρέιντζερς. Δεν βρίσκεται όμως σε καλή κατάσταση. Δεν ξεκίνησε καλά στο πρωτάθλημα, ενώ στο τελευταίο εντός έδρας ευρωπαϊκό παιχνίδι της ηττήθηκε με 1-3 από την Κλαμπ Μπριζ. Ακολούθησε η βαριά ήττα της με 6-0 στο Βέλγιο.

Η Γκενκ επίσης δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα στο πρωτάθλημα. Στο τελευταίο εκτός έδρας παιχνίδι της στην Ευρώπη, κέρδισε με 1-5 τη Λεχ Πόζναν, από την οποία ηττήθηκε με 1-2 στη ρεβάνς στο Βέλγιο. Το πιθανότερο είναι να σκοράρουν και οι 2 ομάδες στη Γλασκώβη. Ποντάρουμε στο Goal/Goal.

Ρίσκο αλλά και μεγάλη απόδοση έχει η δεύτερη επιλογή από το Europa League, το «διπλό» της Πόρτο στο ματς με τη Σάλτσμπουργκ. Έχει ξεκινήσει εντυπωσιακή τη νέα σεζόν η Πόρτο και μετράει μόνο νίκες.

Η Σάλτσμπουργκ δεν κέρδισε στα 3 τελευταία παιχνίδια της, στα οποία μετράει 2 ήττες. Στα 2 τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια της ηττήθηκε με 0-1 και 3-2 από την Κλαμπ Μπριζ. Η Πόρτο μπήκε απευθείας στη League Phase του Europa League. Μπορεί να ξεκινήσει με νίκη σε μία δύσκολη πάντως έδρα. Αξίζει το ποντάρισμα στο καλοπληρωμένο «διπλό».

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

970 (22:00) ΡΕΪΝΤΖΕΡΣ-ΓΚΕΝK GOAL/GOAL 1,57

919 (22:00) ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΠΟΡΤΟ 2 2,00