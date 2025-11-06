Επιλογές από το Europa και το Conference League

Πέρασαν οι προτάσεις της στήλης την Τετάρτη, με τα 2 Goal/Goal και Over από το Champions League, στα παιχνίδια Κλαμπ Μπριζ-Μπαρτσελόνα (1,53) και Μάντσεστερ Σίτι-Ντόρτμουντ (1,72)! Η δυάδα έδωσε απόδοση 2,63!

Οι σημερινές επιλογές είναι με 2 Goal/Goal από το Europa League και 1 φαβορί από το Conference League. Αμφίρροπο είναι το παιχνίδι της Ντιναμό Ζάγκρεμπ με τη Θέλτα, όπως δείχνουν και οι αποδόσεις. Και οι 2 ομάδες πετυχαίνουν αλλά και δέχονται γκολ σε όλους τους ευρωπαϊκούς αγώνες τους! Και στα 6 ματς έχει γίνει το Goal/Goal. Η Ντιναμό Ζάγκρεμπ έχει φέρει και 2 Over ενώ το τρίτο παιχνίδι, με τη Μάλμε, έληξε ισόπαλο με 1-1. Η Θέλτα μετράει 3 Goal/Goal και Over. Ποντάρουμε στο σκοράρισμα και από τις 2 ομάδες και στη μεταξύ τους αναμέτρηση.

Το δεύτερο Goal/Goal που ξεχωρίσαμε είναι στο παιχνίδι της Βικτόρια Πλζεν με τη Φενερμπαχτσέ. Από μεγάλες νίκες προέρχονται και οι 2. Η Βικτόρια Πλζεν κέρδισε με 1-2 στο Ολίμπικο τη Ρόμα. Είναι αήττητη στη League Phase του Europa League με 2 νίκες και μία ισοπαλία. Η Φενερμπαχτσέ κέρδισε με 1-0 τη Στουτγκάρδη. Είχε προηγηθεί άλλη μία εντός έδρας νίκη της με 2-1 κατά της Νις. Στην πρεμιέρα είχε ηττηθεί με 3-1 στο Ζάγκρεμπ από την Ντιναμό. Δύσκολη είναι η επιλογή σημείου και σε αυτό το ματς. Προτιμότερο κι εδώ είναι το ποντάρισμα στο Goal/Goal αφού και οι 2 ομάδες έχουν βρει δίχτυα σε όλα τα παιχνίδια τους.

Από το Conference League επιλέξαμε τον «άσο» της ΑΕΚ Λάρνακας στον αγώνα με την Αμπερντίν. Πέτυχε μεγάλη νίκη, στην προηγούμενη αγωνιστική, με 0-1 κόντρα στην Κρίσταλ Πάλας. Στην πρεμιέρα είχε κερδίσει με 4-0 την Άλκμααρ. Η Αμπερντίν έχει 2 ήττες, με 2-3 από την Σαχτάρ Ντόνετσκ και με 6-0 από την ΑΕΚ. Λογικά η ΑΕΚ Λάρνακας θα κάνει το 3 στο 3 κόντρα σε μία ομάδα που δεν έχει νίκη φέτος στα 4 συνολικά ευρωπαϊκά παιχνίδια της και δίνει μάχη για να αποφύγει τον υποβιβασμό στο πρωτάθλημα της Σκωτίας.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

902 (19:45) ΝΤΙΝΑΜΟ ΖΑΓΚΡΕΜΠ-ΘΕΛΤΑ GOAL/GOAL 1,68

908 (19:45) ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ-ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ 1 1,47

918 (22:00) ΒΙΚΤΟΡΙΑ ΠΛΖΕΝ-ΦΕΝΕΡΜΠΑΧΤΣΕ GOAL/GOAL 1,62