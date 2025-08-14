Επιλογές από Europa και Conference League

Το Over έγινε στον τελικό του Σούπερ Καπ Ευρώπης χθες, καθώς Παρί Σεν Ζερμέν και Τότεναμ αναδείχθηκαν ισόπαλες 2-2 στην κανονική διάρκεια. Δεν σκόραρε όμως ο Ντεμπελέ, ενώ για την ειρωνεία της τύχης έβγαλε την ασίστ για το 2-2 της ομάδας του στις καθυστερήσεις.

Από τα παιχνίδια του Europa League και του Conference League είναι οι σημερινές προτάσεις. Η Αούστρια Βιέννης ηττήθηκε 4-3 από την Μπάνικ στην Τσεχία στο πρώτο παιχνίδι της 3ης προκριματικής φάσης του Conference League. Προηγήθηκε 1-0, βρέθηκε 3-1 πίσω στο σκορ, ισοφάρισε και λύγισε τελικά στο 82ο λεπτό. Έδειξε ότι είναι στα μέτρα της η Μπάνικ. Θέλει να εκμεταλλευτεί την έδρα της για να πάρει τη νίκη και την πρόκριση. Μπορεί να τα καταφέρει. Επιλέγουμε τον «άσο».

Στο Europa League η Ουτρέχτη παρότι βρέθηκε να χάνει 1-0 στο ημίχρονο από τη Σερβέτ στην Ελβετία, γύρισε το ματς με τρία γκολ μέσα σε 10 λεπτά στην επανάληψη και κρατάει στα χέρια της το εισιτήριο για τα πλέι οφ της διοργάνωσης. Την Κυριακή στο πρωτάθλημα διέλυσε 4-0 τη Χεράκλες. Αυτό ήταν το έβδομο συνεχόμενο Over της. Η Σερβέτ είναι υποχρεωμένη να ψάξει από νωρίς το γκολ μήπως και αποκτήσει ελπίδες. Προέρχεται από έξι Over στα οκτώ τελευταία παιχνίδια. Το Over λοιπόν είναι πιθανό.

Στην ίδια διοργάνωση η Λέγκια Βαρσοβίας περιμένει στην καυτή της έδρα την ΑΕΚ Λάρνακας, η οποία πηγαίνει στην Πολωνία έχοντας ως «μαξιλαράκι» το 4-1 του πρώτου αγώνα στην Κύπρο. Η Λέγκια θα ανοιχτεί από την αρχή προκειμένου να σκοράρει νωρίς, καθώς έχει ένα βουνό να ανέβει. Μετράει τρία Over στα τελευταία τέσσερα ματς. Η ΑΕΚ Λάρνακας, που έχει 2/2, θα βρει χώρους μπροστά για να την απειλήσει. Επομένως, είναι και εδώ το Over πιθανό.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

227 (21.00) ΟΥΤΡΕΧΤΗ-ΣΕΡΒΕΤ OVER 1,49

630 (22.00) ΛΕΓΚΙΑ-ΑΕΚ ΛΑΡΝΑΚΑΣ OVER 1,69

632 (22.00) ΑΟΥΣΤΡΙΑ-ΜΠΑΝΙΚ ΟΣΤΡΑΒΑΣ 1 1,61