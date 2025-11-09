Επιλογές από Ελλάδα και Ισπανία

Η Μπόλτον διέλυσε 4-0 την Πόρτ Βέιλ χθες και επιβεβαίωσε τον «1» του 1,73. Επίσης, η Τσέλσι κέρδισε με Ov 1,5 τη Γουλβς (3-0). Η απόδοση εδώ ήταν 1,62. Τέλος, η Ντόρτμουντ ισοφαρίστηκε στο 98’ από το Αμβούργο (1-1)! Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι προτάσεις μας και για σήμερα. Προέρχονται από τη Σούπερ Λιγκ, τη Σούπερ Λιγκ 2 και την Α’ Ισπανίας.

ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ

Η Καλαμάτα έπεσε από την κορυφή στον δεύτερο όμιλο της Σούπερ Λιγκ 2 μετά τη χθεσινή νίκη του Πανιωνίου με 2-0 μέσα στα Χανιά. Αναμένεται να επιστρέψει σε αυτή κερδίζοντας σήμερα τη νεοφώτιστη Ελλάς Σύρου. Ο «1» είναι πολύ χαμηλός και θα πάμε στο Over, το οποίο έφερε η γηπεδούχος στα 5/7 ματς ανεξαρτήτως έδρας και στα 2/3 στη βάση της. Επίσης, δέχτηκε γκολ στα 5/5 εντός εκτός παιχνίδια. Η φιλοξενούμενη από την άλλη, έχει 2/2 Over μέσα – έξω και βρήκε δίχτυα στις 5/6 φετινές εξορμήσεις. Επομένως, εάν σκοράρει θα βγει πιο εύκολα το Over.

ΑΡΗΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

Ο Αστέρας Τρίπολης είναι η απόλυτη απογοήτευση μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα. Μόλις την προηγούμενη αγωνιστική πήρε την πρώτη του νίκη με 3-0 επί του ΟΦΗ, ο οποίος εξίσου κάνει κάκιστο ξεκίνημα. Ο Άρης από την άλλη, μετράει πέντε παιχνίδια χωρίς «τρίποντο», αλλά τα τελευταία τρία ματς ήταν απέναντι σε δυνατές ομάδες. Συγκεκριμένα, τους ΠΑΟ (1-1), Λεβαδειακό (1-1) και Ολυμπιακό (1-2). Στο τελευταίο, μπορούσε να έχει πάρει αποτέλεσμα. Κόντρα στον Αστέρα έχει και την παράδοση με το μέρος του, καθώς τον κέρδισε στα 6/7 που τον υποδέχτηκε.

ΜΠΙΛΜΠΑΟ – ΟΒΙΕΔΟ

Η Μπιλμπάο έχει ευκαιρία σήμερα να επιστρέψει στις επιτυχίες, καθώς αντιμετωπίζει μία από τις χειρότερες ομάδες στην Α’ Ισπανίας, την Οβιέδο. Η νεοφώτιστη έπεσε στην τελευταία θέση του βαθμολογικού πίνακα μετά τη χθεσινή νίκη της Χιρόνα επί της Αλαβές (1-0). Μετράει 6/9 ήττες ανεξαρτήτως έδρας και 4/6 μακριά από το «σπίτι» της σε όλες τις διοργανώσεις. Επίσης, έχασε στις δύο πιο πρόσφατες επισκέψεις στη νυν αντίπαλό της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

14.00 538 ΚΑΛΑΜΑΤΑ – ΕΛΛΑΣ ΣΥΡΟΥ OVER 1,76

15.00 551 ΑΡΗΣ – ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 1 1,66

15.00 556 ΜΠΙΛΜΠΑΟ – ΟΒΙΕΔΟ 1 1,53