Επιλογές από Ελλάδα, Ιταλία, Ολλανδία

Η Βαντούζ δεν αντιμετώπισε το παραμικρό πρόβλημα χθες απέναντι στη Βιλ 1900 (3-1). Η νίκη της έδινε 1,65. Επίσης, πέρασε στο 87’ και το Ov 1,5 γκολ της Τραμπζονσπόρ (2-1). Η απόδοση εδώ ήταν 1,60. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από τη Σούπερ Λιγκ 2, την Α’ Ιταλίας και την Α’ Ολλανδίας.

ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΗΡΑΚΛΗΣ

Ο Ηρακλής έχει βάλει πλώρη για τη Σούπερ Λιγκ. Βρίσκεται στην 1η θέση του ομίλου του έχοντας αέρα δύο βαθμών από τη 2η Καρδίτσα. «Απαγορεύονται» στραβοπατήματα απέναντι σε ομάδες που είναι κάτι παραπάνω από αδύναμες όπως ο ΠΑΣ Γιάννινα, ο οποίος βρίσκεται στην προτελευταία θέση με μόλις 10 πόντους. Το «2» δίνει λιγότερο από το ψυχολογικό όριο του 1,50. Θα το συνδυάσουμε με το Un 3,5, διότι η φιλοξενούμενη δεν κερδίζει με μεγάλη διαφορά τερμάτων. Οι 6/8 νίκες της στο πρωτάθλημα ήταν με Un 3,5. Επίσης, η γηπεδούχος έχασε και μπήκαν λιγότερα από τέσσερα γκολ στα 4/6 ματς.

ΚΟΜΟ – ΤΟΡΙΝΟ

Η Κόμο άφησε πίσω της το 1-3 με τη Μίλαν διασύροντας 3-0 τη Λάτσιο μέσα στη Ρώμη. Αυτή ήταν η τέταρτη νίκη της στα τελευταία έξι παιχνίδια. Βρίσκεται μέσα στην εξάδα και απέχει μόλις πέντε βαθμούς από την τετράδα που οδηγεί στο Τσάμπιονς Λιγκ. Υποδέχεται την Τορίνο, η οποία μετράει τρεις συνεχόμενες ήττες στο πρωτάθλημα ανεξαρτήτως έδρας. Επίσης, έχασε στα 2/2 μέσα – έξω με τη γηπεδούχο, ενώ το ίδιο συνέβη και στις 2/3 επισκέψεις σε αυτή. Την περιμένει δύσκολο απόγευμα στο Κόμο.

ΑΓΙΑΞ – ΦΟΛΕΝΤΑΜ

Τεράστια η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες, αλλά ο Άγιαξ έχει την ερχόμενη Τετάρτη τον «τελικό» με τον Ολυμπιακό για την πρόκριση στην επόμενη φάση του Τσάμπιονς Λιγκ. Μπορεί να το εκμεταλλευτεί αυτό η Φόλενταμ και να βρει δίχτυα μέσα στο Άμστερνταμ. Όπως έκανε στις 7/8 επισκέψεις της. Επίσης, σκόραρε στα 2/2 εντός – εκτός ανεξαρτήτως αντιπάλου και μάλιστα έβαλε από δύο γκολ στην κάθε αναμέτρηση. Από την άλλη, παραβιάστηκε η εστία της στους 11/12 αγώνες μέσα – έξω και στις 11/11 φετινές εξορμήσεις της. Επομένως, ποντάρουμε το G/G.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

15.00 215 ΠΑΣ ΓΙΑΝΝΙΝΑ – ΗΡΑΚΛΗΣ 2+UN 3,5 1,90

16.00 227 ΚΟΜΟ – ΤΟΡΙΝΟ 1 1,64

17.30 339 ΑΓΙΑΞ – ΦΟΛΕΝΤΑΜ G/G 1,70