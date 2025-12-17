Επιλογές από Ελβετία και Διηπειρωτικό

Η Σοσιεδάδ βρήκε δίχτυα για δεύτερη φορά στο 96’, κέρδισε 2-1 μέσα στην Ελδένσε χθες και επιβεβαίωσε το «2» του 1,72. Επίσης, βγήκε και το G/G του 1,75 στο Μπίρσχοτ – Γάνδη U23 (1-2). Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από την Α’ Ελβετίας και τον τελικό του Διηπειρωτικού Κυπέλλου.

ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ – ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ

Μονός τελικός του Διηπειρωτικού Κυπέλλου, ο οποίος διεξάγεται στην Ντόχα. Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί ημίωρο παράταση και εάν δεν αλλάξει κάτι και εκεί η διαδικασία των πέναλτι.

Η Φλαμένγκο (Βραζιλία) έδωσε δύο ματς για να φτάσει εδώ. Κέρδισε 2-1 την Κρουζ Αζούλ (Μεξικό) και 2-0 την Πίραμιντς (Αίγυπτος). Πριν από λίγες ημέρες κατέκτησε το πρωτάθλημα στη χώρα της και το Κόπα Λιμπερταδόρες. Είναι από τις κορυφαίες ομάδες της Λατινικής Αμερικής. Σκόραρε στα τελευταία 10 παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Μπορεί να πράξει το ίδιο απέναντι στην κάτοχο του Τσάμπιονς Λιγκ Παρί Σεν Ζερμέν (Γαλλία), η οποία κατεβαίνει με κομβικές απουσίες και δίνει δικαιώματα στα μετόπισθεν όταν αντιμετωπίζει καλές ομάδες. Στο Τσάμπιονς Λιγκ φέτος μάζεψε την μπάλα από τα βάθη της εστίας της στους 4/5 αγώνες. Από την άλλη, φαντάζει δύσκολο να μείνει «άσφαιρη», καθώς βρήκε δίχτυα στα 20/23 φετινά ματς σε όλες τις διοργανώσεις.

ΛΟΥΚΕΡΝΗ – ΒΑΣΙΛΕΙΑ

Η Βασιλεία κόλλησε στο 0-0 με τη Λωζάνη και έμεινε στο «-6» από την κορυφή στην Α’ Ελβετίας. Δε θέλει να χάσει περαιτέρω την επαφή και πηγαίνει στη Λουκέρνη για το «τρίποντο» έχοντας υπέρ της την παράδοση, αφού κέρδισε στις 7/10 επισκέψεις εκεί. Επίσης, είναι καλύτερη ομάδα από την αντίπαλό της. Ακόμα έχει 4-2-1 στα τελευταία επτά παιχνίδια μακριά από την έδρα της στο πρωτάθλημα. Επιπλέον, η γηπεδούχος έχασε στα 3/4 εντός – εκτός, ενώ στον τελευταίο αγώνα στο «σπίτι» της ηττήθηκε 3-1 από την ουραγό Βίντερτουρ. Είναι εμφανές ότι δεν πατάει καθόλου καλά και δύσκολα θα αντέξει απέναντι στη φιλοξενούμενη.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.00 895 ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ – ΦΛΑΜΕΝΓΚΟ G/G 1,84

21.30 913 ΛΟΥΚΕΡΝΗ – ΒΑΣΙΛΕΙΑ 2 2,05