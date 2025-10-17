Επιλογές από Δανία και Β. Ιρλανδία

Το Μιερκουρέρα – Κλουζ έληξε 2-2 χθες με τη γηπεδούχο να ισοφαρίζει στο 99’ και να «χαλάει» το «διπλό» για όσους το επέλεξαν. Πέρασε για εμάς το G/G ή Over του 1,50. Επίσης, επιβεβαιώθηκε και το Ov 1,5 στο Γκρέμιο – Σάο Πάουλο, καθώς η γηπεδούχος επικράτησε με 2-0. Η απόδοση ήταν και εδώ 1,50. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και για απόψε. Προέρχονται από την Α’ Δανίας και την Α’ Βορείου Ιρλανδίας.

ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ – ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ

Παιχνίδι για την πρώτη κατηγορία της Δανίας με τη Σίλκεμποργκ να βρίσκεται στην προτελευταία θέση έχοντας 11 βαθμούς σε ισάριθμα παιχνίδια και την Κοπεγχάγη στην 3η και στο «-5» από την κορυφή. Διεξάγεται απόψε, διότι μεσοβδόμαδα η φιλοξενούμενη έχει υποχρεώσεις στο Τσάμπιονς Λιγκ όπου θα αντιμετωπίσει την Ντόρτμουντ. Είναι λογικό φαβορί, αλλά αντί για το «2» θα πάμε στο Ov 1,5 γκολ της, το οποίο επιβεβαίωσε στα 5/5 ματς ανεξαρτήτως έδρας με τη νυν αντίπαλο της, καθώς και στις έξι συνεχόμενες επισκέψεις σε αυτή! Επίσης, έβαλε από δύο και πάνω στους 6/9 αγώνες εντός – εκτός και στις 2/3 εξόδους της. Επιπλέον, η γηπεδούχος έφαγε τουλάχιστον δύο τέρματα στα 2/3 ματς μέσα – έξω και παραβιάστηκε η εστία της και στις επτά φετινές αναμετρήσεις στη βάση της!

ΠΟΡΤΑΝΤΑΟΥΝ – ΛΙΝΦΙΛΝΤ

Αναμέτρηση για την πρώτη κατηγορία στη Βόρειο Ιρλανδία με την Πόρτανταουν να βρίσκεται στην 9η θέση στο «+2» από την επικίνδυνη ζώνη και τη Λίνφιλντ στην 4η και στο «-6» από την κορυφή έχοντας όμως τρία παιχνίδια λιγότερα λόγω των ευρωπαϊκών υποχρεώσεών της. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της χώρας και θα διεκδικήσει και φέτος τον τίτλο. Η νίκη της πληρώνει κάτω από το ψυχολογικό όριο του 1,50 και θα ποντάρουμε το Ov 1,5 γκολ της. Το επιβεβαίωσε στους 8/8 αγώνες ανεξαρτήτως έδρας με τη νυν αντίπαλό της, καθώς και στις 4/4 επισκέψεις της σε αυτή. Επίσης, έβαλε από δύο τέρματα και πάνω στα 3/3 ματς εντός- εκτός. Επιπλέον, η γηπεδούχος έφαγε τουλάχιστον δύο γκολ στα 2/3 στη βάση της, ενώ παραβιάστηκε σε αυτή η εστία της και στα έξι φετινά 90λεπτα.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

20.00 146 ΣΙΛΚΕΜΠΟΡΓΚ – ΚΟΠΕΓΧΑΓΗ OV 1,5 ΦΙΛ. 1,65

21.45 184 ΠΟΡΤΑΝΤΑΟΥΝ – ΛΙΝΦΙΛΝΤ OV 1,5 ΦΙΛ. 1,65