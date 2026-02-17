Επιλογές από το Champions League

Τα 2 «διπλά» από το Κύπελλο Αγγλίας, της Σάντερλαντ και της Φούλαμ, πέρασαν την Κυριακή. Έφυγε αήττητη και η Τζένοα από την έδρα της Κρεμονέζε, αλλά αυτό το ματς έμεινε στο 0-0 και δεν έγινε το Over 1,5 το οποίο είχαμε συνδυάσει με το Χ2.

Από σήμερα αρχίζουν τα νοκ άουτ παιχνίδια στα Κύπελλα Ευρώπης. Ξεχωρίσαμε μία δυάδα από τους αγώνες του Champions League. Η Παρί Σεν Ζερμέν γνώρισε απρόσμενη ήττα με 3-1 από τη Ρεν την Παρασκευή και έπεσε από την κορυφή της βαθμολογίας της Ligue 1.

Ίσως είχε το μυαλό της στο Champions League. Πιθανή είναι η αντίδρασή της στον πρώτο γαλλικό «εμφύλιο» του Champions League με την Μονακό. Έχει ανακάμψει στα τελευταία παιχνίδια η Μονακό αλλά η Παρί αν βρεθεί σε καλή βραδιά μπορεί να κάνει το «διπλό».

Μεγαλύτερο ρίσκο, αλλά και καλύτερη απόδοση, έχει ο «άσος» της Ντόρτμουντ στον αγώνα με την Αταλάντα. Βρίσκεται σε πολύ καλή κατάσταση η Ντόρτμουντ και πετυχαίνει τη μία νίκη μετά την άλλη. Κέρδισε εύκολα με 4-0 την Μάιντζ την Παρασκευή και ποντάρει στη δυνατή έδρα της για να πάρει τη νίκη και το προβάδισμα για την πρόκριση.

Σε καλή φόρμα βρίσκεται και η ιταλική ομάδα. Πήρε τη νίκη με 0-2 στην έδρα της Λάτσιο και ανεβαίνει στη βαθμολογία της Serie A. Θα παλέψει για να φύγει αήττητη από τη Γερμανία και θα προσπαθήσει να «χτυπήσει» στις αντεπιθέσεις. Η Ντόρτμουντ πάντως δείχνει να είναι πιο κοντά στη νίκη και επιλέγουμε τον «άσο» της.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

859 (22:00) ΜΟΝΑΚΟ-ΠΑΡΙ ΣΕΝ ΖΕΡΜΕΝ 2 1,52

861 (22:00) ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ-ΑΤΑΛΑΝΤΑ 1 2,17