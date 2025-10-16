Επιλογές από Βραζιλία, Ρουμανία

Η Παλμέιρας επικράτησε 5-1 της Μπραγκαντίνο τα ξημερώματα και επιβεβαίωσε τον «1+Ov 1,5» σε απόδοση 1,65. Νωρίτερα είχε βγει και το G/G του 1,70 στο Μάνσφιλντ – Νιούκαστλ U21 (2-2). Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας και απόψε. Προέρχονται από την Α’ Ρουμανίας και την Α’ Βραζιλίας.

ΜΙΕΡΚΟΥΡΕΑ – ΚΛΟΥΖ

Εξ αναβολής αγώνας για την 11η αγωνιστική στην Α’ Ρουμανίας με τη Μιερκουρέα να είναι προτελευταία με οκτώ βαθμούς και την Κλουζ 12η με 12. Η διαφορά τους αγωνιστικά είναι μεγαλύτερη, καθώς η φιλοξενούμενη συγκαταλέγεται στα μεγάλα ονόματα της κατηγορίας. Το «διπλό» πληρώνει 1,60, αλλά θα το αφήσουμε στην άκρη και θα πάμε στο G/G ή Over διότι η νεοφώτιστη αποτελεί σκληρό καρύδι και διατηρεί ένα αήττητο έξι αγώνων. Εξάλλου, μετράει 10/12 G/G ή Over ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης μέχρι τώρα στη σεζόν, καθώς και 6/7 στη βάση της στην οποία σκόραρε στους έξι από τους επτά αγώνες. Όσον αφορά τη φιλοξενούμενη, έχει 10/12 μέσα – έξω σε εγχώριες και ευρωπαϊκές διοργανώσεις, καθώς και 4/4 μακριά από το «σπίτι» της. Επιπλέον, βρήκε δίχτυα στις τέσσερις τελευταίες εξορμήσεις της στο πρωτάθλημα.

ΓΚΡΕΜΙΟ – ΣΑΟ ΠΑΟΥΛΟ

Αναμέτρηση για την 28η αγωνιστική της Α’ Βραζιλίας με την Γκρέμιο να βρίσκεται στην 13η θέση και τη Σάο Πάουλο στην 8η. Η διαφορά τους είναι πέντε βαθμοί και πρακτικά η αναμέτρηση είναι αμφίρροπη. Επίσης, αμφότερες κατεβαίνουν με σημαντικότατες απουσίες λόγω τιμωριών, τραυματισμών και υποχρεώσεων των εθνικών ομάδων. Θα ποντάρουμε το Ov 1,5 γκολ στην αναμέτρηση, το οποίο επιβεβαιώθηκε στις 7/8 μεταξύ τους συναντήσεις ανεξαρτήτως έδρας και στις 6/7 στη γηπεδούχο. Επίσης, η Γκρέμιο μετράει 5/7 μέσα – έξω και 5/8 στη βάση της. Η Σάο Πάουλο από την άλλη, έχει 2/2 εντός – εκτός και 12/18 μακριά από το «σπίτι» της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

20.30 584 ΜΙΕΡΚΟΥΡΕΑ – ΚΛΟΥΖ G/G ή OV 1,50

01.00 586 ΓΚΡΕΜΙΟ – ΣΑΟ ΠΑΟΥΛΟ OV 1,5 1,50