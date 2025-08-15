Επιλογές από το Βέλγιο, τη Γερμανία και τη Νορβηγία

Βγήκαν εύκολα χθες τα Over στα Ουτρέχτη-Σερβέτ (2-1) και Λέγκια-ΑΕΚ Λάρνακας (2-1), η Αούστρια όμως έμεινε στο 1-1 με την Μπάνικ Οστράβας. Βρέθηκε πίσω στο σκορ, ισοφάρισε, αλλά δεν κατάφερε να πετύχει δεύτερο τέρμα για να περάσει αυτούσια η τριάδα.

Με επιλογές από τα πρωταθλήματα Βελγίου, Νορβηγίας και το Κύπελλο Γερμανίας είναι οι σημερινές προτάσεις μας. Ξεκάθαρο φαβορί έχει η αναμέτρηση Στρόμσγκοντσετ-Μπόντο Γκλιμτ και αυτό είναι η φιλοξενούμενη. Με νίκη θα πιάσει τη Βίκινγκ στην κορυφή της βαθμολογίας στην Α’ Νορβηγίας. Κέρδισε στα επτά από τα οκτώ τελευταία παιχνίδια της ανεξαρτήτως αντιπάλου και στα πέντε από τα έξι πιο πρόσφατα κόντρα στη Στρόμσγκοντσετ, η οποία έχει να αγωνιστεί από τις 3 Αυγούστου και προέρχεται από 11/12 ήττες. Οι εννέα ήταν με Ov 1,5. Επειδή είναι πολύ χαμηλά το «διπλό» το συνδυάζουμε με το Over 1,5.

Στη Γερμανία διεξάγεται η φάση των «64» στο Κύπελλο. Η Ουνιόν Βερολίνου επισκέπτεται την ερασιτεχνική Γκέτερσλοχ και αναμένεται να έχει εύκολο έργο. Αυτό το ματς αποτελεί την πρόβα τζενεράλε ενόψει της έναρξης της Μπουντεσλίγκα το επόμενο σαββατοκύριακο. Επομένως, θα το δει σοβαρά. Χωρίς αξία το «διπλό» της. Προτιμότερο είναι το ποντάρισμα στο Over 2,5 με τη την Γκέτερσλοχ να μετράει 13 στα τελευταία 14 παιχνίδια.

Στο Βέλγιο υπάρχει το Λέουβεν-Γκενκ με τις δύο ομάδες να έχουν κάνει κάκιστο ξεκίνημα. Η γηπεδούχος έφερε 2-2 με τη Σαρλερουά και έχασε 5-0 από την Ουνιόν ντε Σιλουάζ και 3-1 από την Άντβερπ. Η φιλοξενούμενη ηττήθηκε 2-1 από τις Μπριζ και Σταντάρ Λιέγης και αναδείχθηκε ισόπαλη, 1-1, με την Άντβερπ. Έχει βγει φαβορί η Γκενκ, αλλά δεν αξίζει το «διπλό» της. Προτιμότερο και εδώ είναι το Over, το οποίο επιβεβαίωσαν στις 5/6 συναντήσεις τους.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

668 (19.00) ΓΚΕΤΕΡΣΛΟΧ-ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ OVER 1,47

676 (20.00) ΣΤΡΟΜΣΓΚΟΝΤΣΕΤ-ΜΠΟΝΤΟ ΓΚΛΙΜΤ 2+OVER 1,5 1,50

705 (21.45) ΛΕΟΥΒΕΝ-ΓΚΕΝΚ OVER 1,65