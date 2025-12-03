Επιλογές από Βέλγιο και Ελλάδα

Ο Βόλος διέλυσε 6-0 το Αιγάλεω χθες και επιβεβαίωσε με άνεση τον «1+Over» του 1,60. Επίσης, έβγαλε χαλαρά τον «1+Over» και η Λειψία με το Μαγδεμβούργο (3-1). Η απόδοση ήταν επίσης 1,60. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι προτάσεις μας και για σήμερα. Προέρχονται από τα Κύπελλα Ελλάδας και Βελγίου.

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ

Τελευταία αγωνιστική για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Ο Παναθηναϊκός έχει έξι βαθμούς έχοντας παίξει σε δύο ματς, ενώ η Κηφισιά μετράει πέντε σε τρία. Εξάλλου, πριν από τρεις μήνες συναντήθηκαν στο πρωτάθλημα όπου κέρδισε με 3-2 η νεοφώτιστη. Θα ποντάρουμε το G/G ή Over, το οποίο επιβεβαίωσε η φιλοξενούμενη και στα τέσσερα 90λεπτα που έδωσε στη διοργάνωση (πέρασε και έναν προκριματικό γύρο). Τα τρία από τα τέσσερα έληξαν 1-1! Επίσης, έχει 15/16 φέτος στη σεζόν ανεξαρτήτως έδρας και 8/8 μακριά από τη βάση της! Στα επτά εξ αυτών βρήκε δίχτυα! Η γηπεδούχος από την άλλη, μετράει τέσσερα συνεχόμενα G/G ή Over εντός – εκτός και 3/3 στη βάση της όπου σκόραρε στα τελευταία 10 παιχνίδια.

ΛΕΟΥΒΕΝ – ΜΠΡΙΖ

Μονή αναμέτρηση για τη φάση των «16» του Κυπέλλου Βελγίου. Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί παράταση και εάν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι. Οι δύο ομάδες αγωνίζονται στην ίδια κατηγορία. Η Λέουβεν είναι στη ζώνη που οδηγεί στα μπαράζ για την αποφυγή του υποβιβασμού, ενώ η Μπριζ απέχει τέσσερις βαθμούς από την πρωτοπόρο Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Υπάρχει σημαντική διαφορά δυναμικότητας και αναμένεται εύκολα ή δύσκολα η φιλοξενούμενη να πάρει την πρόκριση στην κανονική διάρκεια. Μαζί της έχει και την παράδοση, αφού κέρδισε τη Λέουβεν τις τελευταίες τέσσερις φορές που την επισκέφτηκε. Επίσης, προέρχεται από 3/4 νίκες εκτός έδρας στις εγχώριες διοργανώσεις. Επιπλέον, η γηπεδούχος μετράει 2/2 ήττες μέσα – έξω και 2/3 στη βάση της, ενώ έχει βάλει σε δεύτερη μοίρα το Κύπελλο.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.30 890 ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ – ΚΗΦΙΣΙΑ G/G ή OV 1,61

21.30 908 ΛΕΟΥΒΕΝ – ΜΠΡΙΖ 2 1,65