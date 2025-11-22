Επιλογές από Βέλγιο, Ελλάδα και Σκωτία

Η Λας Πάλμας επικράτησε 2-1 της Αλμπαθέτε χθες και επιβεβαίωσε τον «1» του 1,77. Επίσης, έληξε G/G το ΚΦΟΥΜ Όσλο – Μπόντο Γκλιμτ (1-2) με τη φιλοξενούμενη να πετυχαίνει το δεύτερο τέρμα της στο 93’. Το G/G έδινε 1,66. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται από τη Σούπερ Λιγκ 2, την Α’ Βελγίου και την Πρέμιερ Σκωτίας.

ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ

Τεράστια η διαφορά δυναμικότητας ανάμεσα στις δύο ομάδες με τον Καμπανιακό να βρίσκεται στο «-3» από τον ουραγό ΠΑΣ Γιάννινα, ενώ η Νίκη Βόλου είναι στο «-1» από τον πρωτοπόρο Ηρακλή. Το «διπλό» πληρώνει ελάχιστα και θα πάμε στο Over, καθώς η φιλοξενούμενη προέρχεται από το εντυπωσιακό 6-1 επί του ΠΑΟΚ Β. Αυτή ήταν η δεύτερη σερί εξάρα που έριξε, καθώς πριν από δύο αγωνιστικές επιβλήθηκε 6-0 του Μακεδονικού. Επίσης, η επίθεσή της είναι η καλύτερη στη Σούπερ Λιγκ 2 με 28 γκολ σε 10 ματς. Επομένως, είναι ικανή να το φέρει και μόνη της.

ΟΥΝΙΟΝ Σ.Ζ. – ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ

Η Ουνιόν Σ.Ζ. είναι πρωτοπόρος στην Α’ Βελγίου και η Σερκλ Μπριζ προτελευταία με αποτέλεσμα ο «1» να πληρώνει κοντά στο 1,40. Η γηπεδούχος όμως έχει και ματς για το Τσάμπιονς Λιγκ μεσοβδόμαδα με τη Γαλατάσαραϊ στην Τουρκία. Θα πάμε στο G/G, το οποίο βγαίνει και από την παράδοση, αφού επιβεβαιώθηκε στις πέντε τελευταίες συναντήσεις τους στη γηπεδούχο. Επίσης, η Ουνιόν μετράει 3/3 μέσα – έξω και παραβιάστηκε η εστία της στα 3/4 ματς στην έδρα της. Η Σερκλ Μπριζ από την άλλη, έχει 6/7 εντός – εκτός και 2/2 μακριά από τη βάση της.

ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. – ΦΟΛΚΕΡΚ

Αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο ομάδες που τις χωρίζει μόλις ένας βαθμό στην Πρέμιερ Σκωτίας. Δεν έχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ τους και η επιλογή μας είναι το G/G, το οποίο φέρνουν αμφότερες με συνέπεια. Συγκεκριμένα, η Νταντί Γουνάιτεντ μετράει 4/5 ανεξαρτήτως έδρας και 2/2 στη βάση της όπου βρήκε δίχτυα στους 6/7 φετινούς αγώνες. Η Φόλκερκ από την άλλη, έχει 10/13 εντός – εκτός και πέτυχε γκολ στις 4/6 εξορμήσεις.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

15.00 506 ΚΑΜΠΑΝΙΑΚΟΣ – ΝΙΚΗ ΒΟΛΟΥ OVER 1,65

17.00 354 ΟΥΝΙΟΝ Σ.Ζ. – ΣΕΡΚΛ ΜΠΡΙΖ G/G 1,79

17.00 363 ΝΤΑΝΤΙ ΓΙΟΥΝ. – ΦΟΛΚΕΡΚ G/G 1,64