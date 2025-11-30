Επιλογές από Αυστρία, Ισπανία, Ολλανδία

Το Μαρκό επικράτησε 3-0 του Αιγάλεω χθες το μεσημέρι και επιβεβαίωσε τον «1» του 1,62. Επίσης, βγήκε ο «1+Ov 1,5» του 1,80 στο Μπρέντφορντ – Μπέρνλι (3-1). Τέλος, η Κηφισιά κέρδισε εξίσου άνετα με 3-0 τον Πανσερραϊκό. Η νίκη της πλήρωνε 1,55. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι προτάσεις μας και για σήμερα. Προέρχονται από τις Α’ Αυστρίας, Ισπανίας και Α’ Ολλανδίας.

ΑΛΤΑΧ – ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ

Η Άλταχ είτε κερδίζει, είτε χάνει, είτε φέρνει ισοπαλία, κατά κανόνα βάζει και δέχεται γκολ. Μετράει 5/6 G/G ανεξαρτήτως έδρας και 3/4 στην έδρα της. Επίσης, ήταν G/G και οι 3/4 συναντήσεις στη βάση της κόντρα στη νυν αντίπαλό της. Η Σάλτσμπουργκ από την άλλη, προέρχεται από 8/10 G/G εντός – εκτός και 8/10 μακριά από το «σπίτι» της σκοράροντας η ίδια στα εννέα ματς.

ΤΒΕΝΤΕ – ΑΛΚΜΑΑΡ

Τις δύο ομάδες χωρίζουν έξι βαθμοί, αλλά το ματς είναι ντέρμπι, καθώς δεν υπάρχει διαφορά δυναμικότητας μεταξύ τους. Θα πάμε στο G/G, το οποίο έφεραν στα 10/12 μεταξύ τους παιχνίδια ανεξαρτήτως έδρας και στα τελευταία έξι στη γηπεδούχο! Επίσης, η Τβέντε μετράει 9/10 μέσα – έξω και 4/5 στο «σπίτι» της. Η Άλκμααρ από την πλευρά της, έχει 3/4 εντός – εκτός και 2/2 μακριά από τη βάση της. Επίσης, βρήκε δίχτυα στις 11/12 φετινές εξορμήσεις!

ΘΕΛΤΑ – ΕΣΠΑΝΙΟΛ



Το G/G θα ποντάρουμε και σε αυτή την αναμέτρηση, αφού η Θέλτα κάνει… ροντέο όλα της τα παιχνίδια ανεξαρτήτως αντιπάλου και διοργάνωσης. Συγκεκριμένα, το έφερε στα 15/18 εντός – εκτός, καθώς και στα τελευταία οκτώ στην έδρα της! Η Εσπανιόλ από την άλλη, έχει 3/4 μέσα – έξω, ενώ έβαλε και δέχτηκε γκολ και στις 2/2 εξόδους. Τέλος, ήταν G/G οι 6/7 επισκέψεις στην έδρα της αποψινής αντιπάλου της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

15.30 456 ΑΛΤΑΧ – ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ G/G 1,62

17.45 502 ΤΒΕΝΤΕ – ΑΛΚΜΑΑΡ G/G 1,50

19.30 532 ΘΕΛΤΑ – ΕΣΠΑΝΙΟΛ G/G 1,69