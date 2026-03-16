Επιλογές από Αγγλία και Ισπανία

Ο «1» dnb του Μαρκό (2-1 τον Πανιώνιο) στο 1,70 ήταν η μοναδική πρόταση της στήλης που πέρασε χθες. Το Κηφισιά – Βόλος έληξε 2-0 και το Σασουόλο – Μπολόνια 0-1. Από εκεί και πέρα, δύο είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από την Πρέμιερ Λιγκ και την Α’ Ισπανίας.

ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ – ΓΟΥΛΒΣ

Η Γουλβς απέχει 13 βαθμούς από τη σωτηρία, αλλά εξακολουθεί να πιστεύει ότι μπορεί να σωθεί! Πηγαίνει λοιπόν στην Μπρένφορντ, η οποία διατηρεί στο ακέραιο τις ελπίδες της για έξοδο στην Ευρώπη, με στόχο το «τρίποντο». Έχει καλή παράδοση, καθώς μετράει 3-3-1 στις επτά πιο πρόσφατες επισκέψεις στο «Μπρένφορντ Στέντιουμ», οπότε το 1,55 στον «1» δεν έχει αξία. Θα ποντάρουμε το G/G, το οποίο επιβεβαιώθηκε στα 5/5 μεταξύ τους ματς στη γηπεδούχο. Επίσης, η φιλοξενούμενη βρήκε δίχτυα στα 5/6 εντός – εκτός και στα στις 5/8 εξορμήσεις. Η γηπεδούχος από την άλλη, μετράει 3/5 G/G εντός – εκτός και 6/10 στη βάση της, στην οποία σκόραρε στα 10/14 φετινά παιχνίδια στην Πρέμιερ Λιγκ.

ΒΑΓΕΚΑΝΟ – ΛΕΒΑΝΤΕ

Η Βαγεκάνο είναι το φαβορί σε αυτή την αναμέτρηση, αλλά έχει το μυαλό της και στον επαναληπτικό της Πέμπτης με τη Σαμσουνσπόρ στο Κόνφερενς Λιγκ. Κέρδισε 3-1 στην Τουρκία, τίποτα, όμως, δεν έχει κριθεί ακόμα. Η Λεβάντε από την άλλη, απέχει τέσσερις βαθμούς από τη σωτηρία και κατεβαίνει με το… μαχαίρι στα δόντια. Επομένως, θα πάμε στο G/G, το οποίο έφεραν οι δύο ομάδες στις τελευταίες πέντε μεταξύ τους συναντήσεις στη Μαδρίτη. Επίσης, η γηπεδούχος μετράει 4/5 εντός – εκτός και 4/6 στην έδρα της στην οποία σκόραρε στους επτά πιο πρόσφατους αγώνες! Η φιλοξενούμενη από την άλλη, βρήκε δίχτυα στις 7/9 επισκέψεις στο «Βαγέκας». Επίσης, έβαλε γκολ στις 2/4 εξόδους. Σε αυτές που δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα αντίπαλα δίχτυα ήταν κόντρα σε Μπαρτσελόνα και Ρεάλ Μαδρίτης.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

22.00 707 ΜΠΡΕΝΤΦΟΡΝΤ – ΓΟΥΛΒΣ G/G 1,78

22.00 710 ΒΑΓΕΚΑΝΟ – ΛΕΒΑΝΤΕ G/G 1,90