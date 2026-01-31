Επιλογές από Αγγλία και Ισπανία

Το 1 από τα 2 Goal/Goal πέρασε χτες, αυτό στο ματς της Εσπανιόλ με την Αλαβές. Η Κολωνία προηγήθηκε στο παιχνίδι με τη Βόλφσμπουργκ και κράτησε το 1-0 έως το τέλος.

Δύο Goal/Goal και 1 «διπλό» είναι οι σημερινές επιλογές μας. Η Άρσεναλ ηττήθηκε με 2-3 από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, συμπλήρωσε 3 ματς χωρίς νίκη και πλέον την πλησίασαν στους 4 βαθμούς η Μάντσεστερ Σίτι και η Άστον Βίλα. Δίνει δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι με τη φορμαρισμένη Λιντς, η οποία έχει μόλις μία ήττα στα 10 τελευταία ματς (3-6-1) και απομακρύνθηκε 6 βαθμούς από τον υποβιβασμό. Πιστεύουμε ότι θα βγάλει αντίδραση η Άρσεναλ και θα πάρει τη νίκη σε μία έδρα όπου κέρδισε με 1-4 και 0-1 στις 2 τελευταίες επισκέψεις της.

Από την Premier League ξεχωρίσαμε και το Goal/Goal στον αγώνα της Μπράιτον με την Έβερτον. Στα 6 τελευταία παιχνίδια της η γηπεδούχος σκόραρε και έφερε 5 Goal/Goal. H φιλοξενούμενη πέτυχε γκολ στα 5 πρόσφατα παιχνίδια και στα 3 δέχτηκε γκολ. Πιο κοντά στη νίκη είναι η Μπράιτον αλλά η Έβερτον μπορεί να σκοράρει. Το Goal/Goal είναι πιθανό.

Άλλο 1 Goal/Goal επιλέξαμε από την Ισπανία, στην αναμέτρηση της Οσασούνα με τη Βιγιαρεάλ. Πρόκειται για ιδιαίτερα αμφίρροπο ματς, όπως δείχνουν και οι αποδόσεις. Η Οσασούνα προέρχεται από 2 νίκες, κόντρα στην Οβιέδο με 3-2 και την Βαγιεκάνο με 1-3. Η Βιγιαρεάλ είναι σε πτώση. Δεν σκόραρε στα 2 τελευταία παιχνίδια και ηττήθηκε με 2-0, εκτός έδρας από την Μπέτις και εντός από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Θα προσπαθήσει να επιστρέψει στις επιτυχίες σε μία έδρα από την οποία έφυγε αήττητη στις 3 πρόσφατες επισκέψεις της (0-5, 1-1, 2-2). Το πιθανότερο είναι και σε αυτό το ματς να σκοράρουν και οι 2 ομάδες.

H ΠΡΟΤΑΣΗ

252 (17:00) ΛΙΝΤΣ-ΑΡΣΕΝΑΛ 2 1,52

253 (17:00) ΜΠΡΑΪΤΟΝ-ΕΒΕΡΤΟΝ GOAL/GOAL 1,72

347 (17:15) ΟΣΑΣΟΥΝΑ-ΒΙΓΙΑΡΕΑΛ GOAL/GOAL 1,67