Επιλογές από Αγγλία, Ιταλία και Μεξικό

Η Βιγιαρεάλ επικράτησε 3-1 της Αλαβές χθες και επιβεβαίωσε τον «1» του 1,52. Επίσης, η Ρόμα κέρδισε 2-0 τη Σασουόλο. Η νίκη της έδινε 1,55. Όσον αφορά το Over στο Τσέλτεναμ – Λέστερ, έμεινε στο 0-2 από το 45ο λεπτό. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από τις Α’ Ιταλίας, Α’ Μεξικού και το Κύπελλο Αγγλίας.

ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ – ΜΙΛΑΝ

Η Φιορεντίνα δείχνει σημάδια ανάτασης στα τελευταία παιχνίδια (2-1-1) και ελπίζει βάσιμα πλέον σε παραμονή. Η Μίλαν από την πλευρά της, ακολουθεί κατά πόδας την πρωτοπόρο Ίντερ έχοντας 11-5-1 στο πρωτάθλημα! Η παράδοση μάς οδηγεί στο G/G, καθώς το έφεραν οι δύο ομάδες στα 6/7 μεταξύ τους εντός – εκτός και στα 6/6 στο «Αρτέμιο Φράνκι». Επίσης, η γηπεδούχος έχει 3/4 στη βάση της όπου σκόραρε στα 11/13 φετινά ματς σε όλες τις διοργανώσεις. Η φιλοξενούμενη από την άλλη, βρήκε δίχτυα στις 5/7 εξορμήσεις και δέχτηκε γκολ στις 5/7.

ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. – ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ

Μονή αναμέτρηση για τον 3ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας. Σε περίπτωση ισοπαλίας ακολουθεί παράταση και εάν χρειαστεί η διαδικασία των πέναλτι. Υπάρχει διαφορά μίας κατηγορίας ανάμεσα στις δύο ομάδες, καθώς η Σέφιλντ Γιουνάιτεντ αγωνίζεται στην Τσάμπιονσιπ και η Μάνσφιλντ στην Α’ Αγγλίας. Θα πάμε στο Over, το οποίο έφεραν στα 2/3 μεταξύ τους ματς ανεξαρτήτως έδρας. Επίσης, η γηπεδούχος έχει 4/4 εντός – εκτός και 4/5 στη βάση της. Η φιλοξενούμενη από την άλλη, μετράει 3/4 μέσα – έξω και 5/7 μακριά από το «σπίτι» της.

ΠΟΥΜΑΣ – ΚΕΡΕΤΑΡΟ

Πρεμιέρα στο Μεξικό με τις δύο ομάδες να έχουν διαφορετικούς στόχους. Η Πούμας θα κυνηγήσει τα πλέι οφ και η Κερέταρο να τερματίσει όσο ψηλότερα γίνεται. Η παράδοση είναι υπέρ της γηπεδούχου, καθώς κέρδισε τη φιλοξενούμενη στα 3/4 που την υποδέχτηκε. Επίσης, ενισχύθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό, ενώ παρουσιάζεται και αξιόπιστη στην έδρα της. Εύκολα ή δύσκολα θα πάρει το «τρίποντο».

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

16.00 685 ΦΙΟΡΕΝΤΙΝΑ – ΜΙΛΑΝ G/G 1,75

16.30 691 ΣΕΦΙΛΝΤ ΓΙΟΥΝ. – ΜΑΝΣΦΙΛΝΤ OVER 1,65

20.00 719 ΠΟΥΜΑΣ – ΚΕΡΕΤΑΡΟ 1 1,51