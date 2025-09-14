Επιλογές από Αγγλία, Ιταλία και Ισπανία

Στις καθυστερήσεις χάθηκε το ταμείο από την τριάδα του Σαββάτου! Η Τσέλσι «γύρισε» το παιχνίδι με την Μπρέντφορντ και το 1-0 του 1ου ημιχρόνου το έκανε 1-2, αλλά στο 3ο λεπτό των καθυστερήσεων ισοφαρίστηκε 2-2 και δεν πέρασε το «διπλό» της. Νωρίτερα είχαν επιβεβαιωθεί οι άλλες 2 επιλογές της στήλης, το «διπλό» της Ντόρτμουντ (κέρδισε με 0-2 την Χαϊντενχάιμ) και το Over στο παιχνίδι Μπόρνμουθ-Μπράιτον (2-1).

Από μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα είναι και οι σημερινές προτάσεις μας. Η Λίβερπουλ θέλει να μείνει και πάλι μόνη της στην κορυφή της βαθμολογίας, στην οποία ανέβηκε από χτες η Άρσεναλ. Δεν πρέπει να έχει πρόβλημα για να πετύχει την 4η νίκη της σε ισάριθμες αγωνιστικές κόντρα στην Μπέρνλι. Το «διπλό» της όμως έχει χαμηλή απόδοση και για να ανέβει το συνδυάζουμε με το Over 1,5. Δεν μένει στο 1 γκολ η Λίβερπουλ στα παιχνίδια της.

Η Αταλάντα ξεκίνησε με 2 ισοπαλίες και οι 2 σκορ 1-1, εντός έδρας με την Πίζα και εκτός, με την Πάρμα. Ψάχνει την πρώτη της νίκη στον αγώνα με τη Λέτσε στο Μπέργκαμο. Δεν έχει καταφέρει να σκοράρει η φιλοξενούμενη στις 2 πρώτες αγωνιστικές. Πήρε το 0-0 στην Γένοβα, στην πρεμιέρα με την Τζένοα και ηττήθηκε με 0-2 εντός έδρας από τη Μίλαν. Θα κλειστεί για να αποφύγει την ήττα αλλά η Αταλάντα δύσκολα θα μείνει χωρίς νίκη σε τρίτο σερί παιχνίδι. Δεν θα επαναπαυτεί στο 1 γκολ εφόσον προηγηθεί για να μην την πατήσει όπως στα 2 προηγούμενα ματς όπου προηγήθηκε στο σκορ και στο τέλος ισοφαρίστηκε. Ποντάρουμε στον «άσο» μαζί με το Over 1,5.

Η Μπαρτσελόνα κυνηγάει τη Ρεάλ Μαδρίτης η οποία ξέφυγε με 5 βαθμούς διαφορά μετά τη νίκη της με 1-2 κατά της Ρεάλ Σοσιεδάδ. Το τρίποντο είναι απαραίτητο στο ματς με τη Βαλένθια για να πλησιάσει και πάλι σε απόσταση βολής την κορυφή και λογικά θα το πάρει. Πέρσι συνέτριψε με 7-1 τη Βαλένθια, πρόπερσι κέρδισε με 4-2. Το σκορ μπορεί να ξεφύγει και σήμερα. Ο «άσος» για να έχει αξία πρέπει να συνδυαστεί με το Over 2,5.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

672 (16:00) ΜΠΕΡΝΛΙ-ΛΙΒΕΡΠΟΥΛ 2+OVER 1,5 1,47

675 (16:00) ΑΤΑΛΑΝΤΑ-ΛΕΤΣΕ 1+OVER 1,5 1,64

782 (22:00) ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ-ΒΑΛΕΝΘΙΑ 1+OVER 2,5 1,44