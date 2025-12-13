Επιλογές από Αγγλία, Ελλάδα, Τουρκία

Η Παλέρμο επικράτησε 1-0 της Σαμπντόρια χθες και επιβεβαίωσε το 1,70 στον «1». Με το ίδιο σκορ επιβλήθηκε και η Ρουέν της Κεβιγί. Η νίκη της πλήρωνε 1,66. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας για σήμερα. Προέρχονται από τη Σούπερ Λιγκ, την Πρέμιερ Λιγκ και την Α’ Τουρκίας.

ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΛΑΡΙΣΑ

Ο Λεβαδειακός είναι το μεγάλο φαβορί στην αναμέτρηση με αποτέλεσμα ο «1» να είναι κάτω από το 1,40. Βάσει της εικόνας των δύο ομάδων πάντως κρίνεται λογικός, αφού η γηπεδούχος ομάδα είναι στην τετράδα, ενώ η φιλοξενούμενη προτελευταία. Παρόλα αυτά, η Λάρισα κατεβαίνει με νέο προπονητή και θα κάνει ό,τι μπορεί για να αποκομίσει βαθμολογικό όφελος. Θα ποντάρουμε το G/G που επιβεβαιώθηκε στα 6/7 μεταξύ τους ματς στη Λιβαδειά. Επίσης, ο Λεβαδειακός μετράει 5/5 εντός – εκτός και 3/4 στην έδρα του όπου σκόραρε στα 8/9 φετινά παιχνίδια. Επίσης, η Λάρισα έχει 3/4 G/G μέσα – έξω και 5/7 μακριά από τη βάση της.

ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ – ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ

Η Αντάλιασπορ παλεύει για να παραμείνει μακριά από την επικίνδυνη ζώνη. Είναι στο «+2» αυτή τη στιγμή, αλλά αναμένεται να δώσει μάχη μέχρι το τέλος. Το ίδιο θα πράξει και η πρωτοπόρος Γαλατάσαραϊ με τη διαφορά ότι αυτή κυνηγάει το πρωτάθλημα. Το «2» πληρώνει λιγότερο από 1,50 και το συνδυάζουμε με το Ov 1,5. Το επιβεβαίωσε στις 2/2 επισκέψεις της στη γηπεδούχο. Επίσης, κέρδισε με Ov 1,5 στα 2/3 εντός – εκτός παιχνίδια στη Λίγκα. Επίσης, η γηπεδούχος έχασε με Ov 1,5 στα 4/5 ματς στο «σπίτι» της.

ΑΡΣΕΝΑΛ – ΓΟΥΛΒΣ

Αναμέτρηση Δαυίδ – Γολιάθ η συγκεκριμένη, αφού η Άρσεναλ είναι πρώτη με 33 βαθμούς στην Πρέμιερ Λιγκ και η Γουλβς τελευταία με δύο και στο «-13» από τη σωτηρία. Φαντάζει σχεδόν απίθανο να τη γλιτώσει φέτος. Ο «1» δίνει 1,15 που είναι κάτω από το ψυχολογικό όριο του 1,50. Τον συνδυάζουμε με το Over για να ανεβάσουμε την απόδοση. Επιβεβαιώθηκε στα 3/4 μεταξύ τους ματς στο Λονδίνο. Επίσης, η γηπεδούχος κέρδισε με Over στους 2/3 εντός έδρας αγώνες της και η φιλοξενούμενη έχασε και σημειώθηκαν τουλάχιστον τρία τέρματα στις 2/3 εξορμήσεις της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

17.00 323 ΛΕΒΑΔΕΙΑΚΟΣ – ΛΑΡΙΣΑ G/G 2,00

19.00 372 ΑΝΤΑΛΙΑΣΠΟΡ – ΓΑΛΑΤΑΣΑΡΑΪ 2+OV 1,5 1,55

22.0 0 397 ΑΡΣΕΝΑΛ – ΓΟΥΛΒΣ 1+OVER 1,65