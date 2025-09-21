Επιλογές από Αγγλία, Βέλγιο, Γερμανία

Το Αμβούργο επικράτησε 2-1 της Χάιντενχαϊμ χθες και επιβεβαίωσε το 1,70 στον «1+Ov 1,5». Επίσης, η Γουόλσολ κατέβαλε την αντίσταση της Τρανμίρ με 4-2. Ο «1» πλήρωνε 1,95. Τέλος, έληξε G/G το Νόριτς – Ρέξαμ (2-3). Η απόδοση εδώ ήταν 1,61. Από εκεί και πέρα, τρεις είναι οι επιλογές μας και για σήμερα. Προέρχονται από τις Α’ Γερμανίας, Α’ Βελγίου και την Τσάμπιονσιπ Αγγλίας.

ΑΪΝΤΡΑΧΤ – ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ

Η Άιντραχτ… έκανε θόρυβο με το εμφατικό 5-1 επί της Γαλατασαράι στο Τσάμπιονς Λιγκ, καθώς η τουρκική ομάδα ξόδεψε του κόσμου τα λεφτά στη μεταγραφική περίοδο του καλοκαιριού και θεωρούνταν φαβορί στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αυτή ήταν η τέταρτη νίκη για τη γηπεδούχο στα πέντε φετινά ματς ανεξαρτήτως έδρας και διοργάνωσης. Στη βάση της, πλην του 5-1 επί της Γαλατά, έριξε τέσσερα γκολ στη Βέρντερ Βρέμης (4-1). Επίσης, σε αυτή κέρδισε στους έξι από τους τελευταίους 10 αγώνες την Ουνιόν Βερολίνου, η οποία προέρχεται από δύο βαριές ήττες (3-0 από την Ντόρτμουντ και 4-2 από τη Χόφενχαϊμ). Μπορεί να πάρει ένα ακόμη «τρίποντο» σήμερα.

ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ – ΟΞΦΟΡΝΤ

Η Μπρίστολ Σίτι θέλει να εκμεταλλευτεί τη χθεσινή ήττα της Στόουκ με 1-0 από την ΚΠΡ και να περάσει αυτή στη δεύτερη θέση κερδίζοντας απόψε την προτελευταία Όξφορντ. Μαζί της μετράει τρία συνεχόμενα «τρίποντα» εντός έδρας. Επίσης, στο «σπίτι» της έχει 2/3 νίκες, την ίδια ώρα που η αντίπαλός της παλεύει προς το παρόν να βρει τα πατήματά της έχοντας τέσσερις ήττες σε επτά αγώνες. Την περιμένει δύσκολο απόγευμα στη φορμαρισμένη γηπεδούχο.

ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ – ΣΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ

Η Μπριζ ισοπέδωσε 4-1 τη Μονακό την περασμένη Πέμπτη στην πρεμιέρα της League Phase του Τσάμπιονς Λιγκ και κατεβαίνει απόψε για να ρεφάρει την απρόσμενη ήττα από τη Λα Λουβιέρ (0-1) την προηγούμενη αγωνιστική στο πρωτάθλημα. Απέναντι στη Σιντ Τρούιντεν μετράει 3/5 νίκες εντός έδρας με Ov 1,5 γκολ. Αυτό θα ποντάρουμε και απόψε. Το επιβεβαίωσε στα 5/8 ματς μέσα – έξω, καθώς και στα πέντε που έδωσε φέτος στο «σπίτι» της ανεξαρτήτως διοργάνωσης.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

16.30 600 ΑΪΝΤΡΑΧΤ – ΟΥΝΙΟΝ ΒΕΡΟΛΙΝΟΥ 1 1,55

17.00 604 ΜΠΡΙΣΤΟΛ ΣΙΤΙ – ΟΞΦΟΡΝΤ 1 1,60

19.30 654 ΚΛΑΜΠ ΜΠΡΙΖ – ΣΙΝΤ ΤΡΟΥΙΝΤΕΝ 1+OV 1,5 1,60