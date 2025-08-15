Ένα G/G ή Over από την Ισπανία

Η Ομόνοια διέσυρε 5-0 την Αράζ χθες και επιβεβαιώθηκε το Over του 1,72. Επίσης, πέρασε και το G/G του 1,69 στο Ντρίτα – Στεάουα (1-3). Αυτό που χάλασε την τριάδα ήταν το Μίντιλαντ – Φρέντρικσταντ, το οποίο έμεινε στο 2-0 από 17ο λεπτό! Από εκεί και πέρα δύο είναι οι προτάσεις μας για σήμερα. Προέρχονται από την πρεμιέρα στην Α’ Ισπανίας και τη δεύτερη κατηγορία της Αυστρίας.

ΧΕΡΤΑ ΓΟΥΕΛΣ – ΑΜΣΤΕΤΕΝ

Αναμέτρηση για τη δεύτερη κατηγορία της Αυστρίας με τη γηπεδούχο να μετράει ισάριθμες ήττες στις δύο πρώτες αγωνιστικές. Επίσης, έφερε και ένα 3-3 στο Κύπελλο με την Ιμστ που είναι ουσιαστικά ερασιτεχνική ομάδα. Η Αμστέτεν από την πλευρά της, έμεινε στο 1-1 με την εξίσου ερασιτεχνική Κρέμσερ στο Κύπελλο, κέρδισε 2-0 τη δεύτερη ομάδα της Στουρμ Γκρατς στην πρεμιέρα της Λίγκας και ακολούθως έμεινε στο 2-2 με την ισχυρή Αντμίρα. Είναι καλύτερη ομάδα από την αντίπαλό της, αλλά το «διπλό» έχει βγει σε χαμηλή απόδοση. Θα ποντάρουμε όμως το Over, καθώς το ματς μπορεί εύκολα να ανοίξει. Εξάλλου, η Χέρτα Γουέλς μετράει 3/4 και η Αμστέτεν 3/5.

ΧΙΡΟΝΑ – ΒΑΓΕΚΑΝΟ

Πρεμιέρα στην πρώτη κατηγορία της Ισπανίας με τις δύο ομάδες να παρουσίασαν αμφιλεγόμενα αποτελέσματα στα φιλικά τους. Έδειξαν ευχέρεια στο γκολ, αλλά και κενά στην άμυνά τους. Θα πάμε λοιπόν στο G/G ή Over, το οποίο επιβεβαίωσε η γηπεδούχος στα 3/5 φιλικά και η φιλοξενούμενη και στα τέσσερα που έδωσε. Επίσης, ήταν G/G ή Over οι 9/11 μεταξύ τους συναντήσεις ανεξαρτήτως έδρας και οι 10/13 στη γηπεδούχο. Επιπλέον, η Χιρόνα είχε 9/12 στη βάση της σε όλες τις διοργανώσεις την περσινή σεζόν και η Βαγεκάνο 7/9 μακριά από τη δική της.

ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

19.00 660 ΧΕΡΤΑ ΓΟΥΕΛΣ – ΑΜΣΤΕΤΕΝ OVER 1,62

20.00 675 ΧΙΡΟΝΑ – ΒΑΓΕΚΑΝΟ G/G ή Ov 2,5 1,61