Ειδικές αγορές από το Πάμε Στοίχημα στα καταστήματα Allwyn για τα Κύπελλα Ευρώπης

Τα νοκ άουτ παιχνίδια αρχίζουν στα Κύπελλα Ευρώπης. Στο Champions League ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τετάρτη (22:00), στο γήπεδο «Γεώργιος Καραϊσκάκης», τη Λεβερκούζεν με στόχο τη νίκη που θα του δώσει προβάδισμα για την πρόκριση στη φάση των «16».

Τη νίκη κυνηγάνε και οι 2 ελληνικές ομάδες που αγωνίζονται στο Europa League. Την Πέμπτη, στις 19:45, ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τη Θέλτα και στις 22:00, ο Παναθηναϊκός φιλοξενεί τη Βικτόρια Πλζεν.

Στους αγώνες των ελληνικών ομάδων το Πάμε Στοίχημα προσφέρει την «Επιστροφή Στοιχήματος»*.

Στα καταστήματα Allwyn προσφέρονται πολλές ειδικές αγορές για τα Κύπελλα Ευρώπης. Δείτε ορισμένες από τις επιλογές:

Αριθμός ελληνικών ομάδων που θα προκριθούν από τη φάση των νοκ-άουτ

Και οι 3 ελληνικές ομάδες να πετύχουν το πρώτο γκολ

Over/Under Συνολικά γκολ και των 3 ελληνικών ομάδων

Mε το νέο Βet Lock * κλειδώνεις το στοίχημά σου και είσαι πιο κοντά στη νίκη

Το Πάμε Στοίχημα προσφέρει σε όλους τους αγώνες των Κυπέλλων Ευρώπης αμέτρητες αγορές και ενισχυμένες αποδόσεις, καθώς και τις προωθητικές ενέργειες «Στο Παρά 1»*, «Βοοst Νίκης»* αλλά και τη νέα ενέργεια «Βet Lock»*.

Με το «Bet Lock» κλειδώvεις την επιλογή σου μέσω του Allwyn Store App και φθάνεις πιο κοντά στη μεγάλη νίκη.

Mακροχρόνιες αγορές για το Allwyn Final 8 Κύπελλο Ελλάδας και τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις

Από σήμερα έως το Σάββατο η καρδιά του ελληνικού μπάσκετ «χτυπάει» στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Το Allwyn Final 8 Κύπελλο Μπάσκετ ξεκινάει σήμερα με τους 2 πρώτους προημιτελικούς, Μαρούσι-Άρης (17:00) και Ολυμπιακός-ΑΕΚ (20:00). Αύριο διεξάγονται οι άλλοι 2 προημιτελικοί, Ηρακλής-Μύκονος (17:00) και Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ (20:00). Σε όλους τους αγώνες το Πάμε Στοίχημα προσφέρει την προωθητική ενέργεια «20 & Κάρφωσες»*.

Πολλές είναι οι μακροχρόνιες αγορές που έχει ετοιμάσει το Πάμε Στοίχημα για το Allwyn Final 8 ανάμεσά τους και τις εξής:

Νικητής Διοργάνωσης

Πρώτος σκόρερ ομάδας

Πρώτος σκόρερ διοργάνωσης

Νικητής Διοργάνωσης & Πρώτος σκόρερ

Τα βλέμματα θα είναι στραμμένα και στο νέο απόκτημα του Παναθηναϊκού, τον Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις για τον οποίο επίσης προσφέρονται πολλές ειδικές αγορές στα καταστήματα Allwyn:

Να σκοράρει 20 + πόντους στον πρώτο του αγώνα στη Euroleague με τον Παναθηναϊκό

με τον Παναθηναϊκό Ο Χέιζ-Ντέιβις να κάνει double-double στον πρώτο του αγώνα στη Euroleague με τον Παναθηναϊκό

με τον Παναθηναϊκό Ο Παναθηναϊκός να κερδίσει τη Euroleague με Βuzzer beater του Χέιζ-Ντέιβις

με Βuzzer beater του Χέιζ-Ντέιβις Ο Χέιζ-Ντέιβις MVP στο Final Four της Euroleague & 20 + πόντοι στον τελικό

